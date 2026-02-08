William und Kate im Luxus-Skiurlaub in den Alpen gesichtet

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), die nach Informationen des britischen Mirror daran arbeiten soll, dass sich ihr Mann mit seinem Bruder, Prinz Harry (41), versöhnt, haben sich heimlich eine Auszeit in den französischen Alpen gegönnt – und zwar im Nobel-Skiort Courchevel. Dort wurden die Royals von Wales dieser Tage in einem edlen Bergrestaurant entdeckt, in dem sogar ein mit Trüffel verfeinerter Schinken-Käse-Toast satte 85 Euro kosten soll. Augenzeugen beschrieben das Paar in perfekter Skimontur, mit Mützen und Sonnenbrillen, als sie nach dem Essen wieder hinaus auf die Piste gingen. Mitarbeiter des Hauses berichten gegenüber der Mail on Sunday, die beiden hätten sich freundlich gezeigt und unaufgeregt gewirkt: "Sie hatten eine sehr schöne Zeit und waren sehr höflich."

Dass William und Kate Courchevel nicht zum ersten Mal ansteuern, ist bekannt: Schon 2016 posierten sie im Schnee der französischen Alpen, seither zog es die beiden für private Skiurlaube immer wieder in hochkarätige Resorts. Auch im vergangenen Jahr waren die sportlichen Wales Medienberichten zufolge mit Mitgliedern aus Kates Familie in den Bergen unterwegs, damals wurde ihr Stopp in einem Gipfelrestaurant zum Gesprächsthema. Diesmal hielten sich die Royals im Hintergrund. Unklar ist, ob die Kinder der Royals, Prinz George (12), Prinz Louis (7) und Prinzessin Charlotte (10) mit von der Partie sind. Gäste knipsten die beiden zwar diskret aus der Ferne, doch blieb die Privatsphäre weitgehend gewahrt. Ein begeisterter Gast sagte über die Begegnung: "Ich konnte nicht glauben, dass ich im selben Restaurant wie Kate und William zu Mittag aß."

Abseits des Rampenlichts gilt Skifahren seit Jahren als eines der liebsten gemeinsamen Hobbys des Paares. Für William sind die Berge ein Ort der Kindheitserinnerungen, über den er in Dokus immer wieder gesprochen hat. Für Kate, die im Januar in Schottland ihr Modedesign-Talent zeigte, sind sie ein Stück Familienritual, denn Ausflüge mit der Middleton-Familie gehören für die Prinzessin traditionell dazu. Wenn der Terminkalender es zulässt, nutzen die beiden solche Kurztrips, um zusammen draußen zu sein, zwischen Pisten und Kaminfeuer. Courchevel mit seinen Michelin-Restaurants, Designer-Boutiquen und Promi-Stammgästen wie George Clooney (64) oder den Beckhams bietet dafür die diskrete Kulisse, in der die Wales auch ohne großes Gefolge auftanken können.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor