Kurz vor dem Finale: Gil Ofarim bricht Schweigen zum Skandal

Gil Ofarim (43) spricht im Dschungelcamp erstmals offen über den viel diskutierten Davidstern-Skandal – und sorgt damit mitten im australischen Busch für gespitzte Ohren. Der Sänger erklärt, er sei "dankbar und happy, dass ich mich hier zeigen und präsentieren kann und gesehen werde". Am Lagerfeuer kommt es zum direkten Austausch mit Mitcamperin Simone Ballack (49), die als Mutter mit offenen Fragen ringt. Sie berichtet, Nachrichten zu bekommen, die nicht verstünden, wie sie mit Gil in ein Camp gehen könne, und gesteht, sie habe anfangs nicht gewusst, wie sie mit ihm umgehen solle. Gil spürt die Skepsis: "Habe ich hier drin irgendwas gemacht? War ich arrogant? War ich eingebildet, seltsam? Oder irgendwas?", fragt er sie.

Dann wird es konkret: Beide sprechen über das Video, das den Skandal ins Rollen brachte. Gil behauptet, das Material sei nicht unverändert: "Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass Sekunden vom Band gefehlt haben. Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original", stellt er klar. Es gebe zudem einen Zeugen, der seine Davidstern-Kette gesehen haben wolle. Simone hält dagegen: "Er sagt, dass alle anderen dran schuld sind und dass es nicht so war", und fügt hinzu: "Wenn er unschuldig ist, selbst dann – so unschuldig kann man gar nicht sein."

Gil verweist auf die Justiz: "Ich bin nicht verurteilt, ich bin nicht vorbestraft. Ich bin freigesprochen", betont er. Auf Simones Nachfrage, warum er nicht detailliert reden dürfe, antwortet der Musiker mit Verweis auf eine Verschwiegenheitserklärung: "Weil ich das unterschreiben musste." Auf das "Warum?" entgegnet er nur: "Das darf ich dir nicht sagen." Abseits der Vorwürfe spricht aus Gil der Wunsch, im Camp als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht nur als Schlagzeile. Der Musiker hofft, dass die anderen ihn so kennenlernen, "wie er wirklich ist", und sucht den Austausch – auch wenn er über manches schweigen muss.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026