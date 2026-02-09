So viel hat Sieger Gil Ofarim im Dschungelcamp abgenommen

Direkt nach seinem Triumph im Dschungelcamp hat Gil Ofarim (43) verraten, welchen Preis sein Körper für die Zeit im australischen Urwald bezahlt hat. Bei einer Pressekonferenz nach dem großen Finale, bei der auch Promiflash vor Ort war, sprach der Sänger offen über seine extreme Gewichtsabnahme während der Show. Seit dem ersten Dreh mit RTL habe er insgesamt 10,5 Kilo verloren, rechnete Gil vor. Zum Einzug ins Camp brachte er noch 86 Kilo auf die Waage, jetzt seien es nur noch 79 Kilo. Damit hat der frisch gekrönte Dschungelkönig während der eigentlichen Camp-Zeit rund 7 Kilo abgenommen.

Die besonderen Herausforderungen des Formats sind dafür bekannt, den Teilnehmern einiges abzuverlangen. Neben der Umstellung auf eine sehr karge Ernährung – oft nur bestehend aus Reis und Bohnen – sorgen auch die psychischen und körperlichen Herausforderungen für Veränderungen bei den Kandidaten. Gils Erfahrung bildet da keine Ausnahme: Für ihn bedeuteten die Wochen unter anderem, deutlich weniger zu essen und mehrere Prüfungen zu meistern, die sowohl Geschick als auch Durchhaltevermögen forderten. All das hinterließ Spuren, und die Abnahme von Gewicht ist dabei nur eine sichtbare Folge.

Für Gil war die Teilnahme am Dschungelcamp ein voller Erfolg. Nach siebzehn Tagen wurde er von den Zuschauern zum Dschungelkönig gekrönt – ein Moment, der ihn sichtlich bewegte. Überwältigt richtete er Worte der Dankbarkeit an seine Familie und die Fans, die ihn während der Show unterstützt hatten. Der Musiker und zweifache Vater hat gezeigt, dass er nicht nur eine starke körperliche Wandlung durchgemacht hat, sondern auch die nötige mentale Stärke besitzt, um die Herausforderungen des Camps zu bestehen.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim bei der Abreise zum Dschungelcamp am Flughafen Frankfurt am Main, 16.01.2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026