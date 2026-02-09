Ex-Dschungelkönigin Lucy Diakovska kritisiert Gils Sieg

Die Krone des Dschungelcamps geht in diesem Jahr an Gil Ofarim (43). Der Sänger und Schauspieler konnte sich im Finale die begehrte Auszeichnung sichern. Während seine Fans den Sieg feiern, sorgt eine Reaktion für Diskussionen. Ex-Dschungelkönigin Lucy Diakovska (49) meldete sich auf Instagram zu Wort – und das nicht gerade wohlwollend: "Ich versuche es seit Tagen mit mir zu vereinbaren, dass Gil gewinnen wird, denn es wurde irgendwann klar... Ich kann es aber nicht. Und es basiert nicht auf einem persönlichen Empfinden, oder Hass, oder weil ich ihn verurteile – so weit gehe ich gar nicht, aber meine Akzeptanz stockt an der Stelle."

Weiter betonte sie: "Ich komme nicht damit zurecht, dass fehlende Reue, fehlende soziale Verantwortung und andere fehlende Werte am Ende so gefeiert werden. Ich möchte an der Stelle hoffen, dass dies kein einschleichender Standard für unsere Gesellschaft sein wird." Zugleich ließ die Ex-Dschungelkönigin eine nüchterne Perspektive zu. "Ansonsten, ganz emotionsfrei, wird dies die Möglichkeit für Gil sein, sich wieder an die Musik zu machen und seinen alten und neuen Fans Glück zu bringen", erklärte sie in dem Posting.

Für Gil markiert der Triumph im australischen Dschungel einen weiteren Wendepunkt in seiner ohnehin bewegten Karriere. Der Musiker, der vielen schon aus Jugendtagen und von seinen späteren TV-Auftritten bekannt ist, sprach nach dem Finale vor allem von Dankbarkeit gegenüber seiner Familie, seiner Frau und seinen zwei Kindern sowie den Fans, die ihn über die gesamte Staffel hinweg unterstützt hatten. Im Camp hatte der Sänger immer wieder auch seine emotionale Seite gezeigt und wirkte nach der Verkündung des Ergebnisses sichtlich überwältigt.

Collage: RTL / Stefan Thoyah, RTL Collage: Lucy Diakovska und Gil Ofarim

Getty Images Lucy Diakovska, Sängerin

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Sängerin