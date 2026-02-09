Prinz William und Kate äußern sich zu Epstein-Enthüllungen

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben sich erstmals öffentlich zu den anhaltenden Enthüllungen im Epstein-Skandal geäußert. Ein Sprecher des Kensington-Palasts erklärt laut mehreren internationalen Medien, darunter Hello!: "Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind. Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern." Die Erklärung erfolgte kurz vor Williams bedeutender diplomatischer Reise nach Saudi-Arabien, wo die Verteidigung und Vertiefung bilateraler Beziehungen im Fokus stehen. Dies ist das erste Mal, dass die beiden Royals auf die wachsenden Skandale um Williams Onkel Andrew Mountbatten-Windsor (65) eingehen, der nach früheren Enthüllungen bereits von König Charles III. (77) seiner Titel und Privilegien enthoben wurde.

Mit der Stellungnahme reagiert das Paar auf die wachsende Empörung über die Verstrickungen von Andrew mit Epstein. In den zuletzt bekannt gewordenen Dokumenten ist von weiteren schwerwiegenden Vorwürfen gegen den früheren Herzog von York die Rede, darunter die Behauptung, Epstein habe eine zweite Frau für ein sexuelles Treffen mit Andrew nach Großbritannien geschickt und der Royal habe sensible Informationen aus seiner Zeit als britischer Sondergesandter für Handel mit seinem damaligen Freund geteilt. Andrew weist alle Vorwürfe zurück, wurde jedoch im vergangenen Oktober von König Charles seiner Titel und royalen Privilegien enthoben und lebt seither zurückgezogen auf dem Sandringham-Anwesen.

Gleichzeitig begann William heute seine dreitägige Reise in die Hauptstadt Riad, wo er vom saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman empfangen wurde. Geplant sind Besuche kultureller und sozialer Projekte, darunter ein Treffen mit Frauenfußballerinnen und die Unterstützung eines Eco-Gardening-Projekts in der Wüstenstadt Al Ula. Highlights der Reise umfassen auch eine Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes At-Turaif sowie Gespräche mit Projektrangern des Sharaan Nature Reserve, die sich für den Erhalt bedrohter Arten einsetzen. Ein besonders symbolträchtiger Moment wird sein Besuch im "Prince of Wales House", einem neuen Zentrum für britische Kultur, wo er aktiv mitwirken wird.

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor