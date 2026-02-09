Echte Hochzeit bei der Super-Bowl-Halbzeitshow von Bad Bunny

Staunen gleich zu Beginn der Halbzeitpause: Bei der Super Bowl-Show in Santa Clara sorgte Bad Bunny (31) für einen Moment, der selbst in diesem Giganten-Spektakel herausstach. Auf dem Rasen von Levi’s Stadium küssten sich Braut und Bräutigam vor den Augen von Millionen, ein Trauredner gab das Signal, wenig später tanzte das frisch vermählte Paar, während im Hintergrund sogar eine Hochzeitstorte auftauchte. Die Frage aller Fragen folgte prompt: War das echt? Ja, bestätigt sein Sprecher, wie Variety meldet. Und das war erst der Auftakt zu einem mit Stars gespickten Auftritt – Bad Bunny holte Lady Gaga (39), Cardi B (33) und Ricky Martin (54) auf die Bühne und machte die Halbzeitshow damit zum Pop-Feuerwerk.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte die Geschichte hinter dem Jawort: NBC-Reporter Rohan Nadkarni schilderte auf X, dass das Paar Bad Bunny ursprünglich zu seiner Hochzeit eingeladen habe – der Superstar revanchierte sich, indem er die Trauung mitten in seine Show holte. "Sie luden Bad Bunny zu ihrer Hochzeit ein und er lud sie ein, sich während seiner Performance trauen zu lassen", schrieb Rohan. In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen: Von "Ich dachte sofort, das ist wirklich ihre Hochzeit" bis "Heilige Kuh! Was, wenn das echt ist – großartig!" reichte die Palette der begeisterten Kommentare. Musikalisch blieb Bad Bunny seinem Konzept treu und performte vollständig auf Spanisch, während Gaga ihren Einsatz auf Englisch lieferte. Zu den Höhepunkten zählten Anspielungen auf seine Puerto-Rico-Wurzeln, ein Outfitwechsel im Salsero-Look und die energiegeladene Gästeliste, bei der auch Cardi B für Party-Vibes sorgte und Ricky Martin politische Töne anschlug.

Hinter den Kulissen arbeitet der Chart-Megastar seit Jahren an seinem globalen Triumphzug – ohne für den Super-Bowl-Gig eine Gage zu kassieren, dafür mit maximaler Sichtbarkeit. Bad Bunny hatte bei einer Pressekonferenz im Vorfeld angekündigt, eine große Party samt reichlich Kultur auf die Bühne zu bringen und hielt Wort. Lady Gaga steuerte eine dramatische Wedding-Moment-Einlage bei, Cardi B brachte Rap-Glanz ins House-Party-Setting, während Ricky Martin Puerto-Rico-Stolz zelebrierte. Privat galt Bad Bunny stets als jemand, der seine Wurzeln pflegt und enge Kreise einbindet; umso passender, dass mitten in der größten Show Amerikas Platz für ein echtes Liebesversprechen war – mit einem Paar, das seinen großen Tag mit einem Star teilte, der für viele längst zur Familie gehört.

Getty Images Bad Bunny inszeniert eine Hochzeits‑Performance in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium

Getty Images Auftritt von Bad Bunny und Lady Gaga bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in Santa Clara, Februar 2026

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026