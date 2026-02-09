Ozempic: Lady Gagas Fans diskutieren über schlankes Gesicht

Lady Gaga (39) hat beim Super Bowl LX für den Überraschungsmoment des Abends gesorgt: Mitten in Bad Bunnys (31) mit Spannung erwarteter Halbzeitshow stand die Sängerin plötzlich auf der Bühne – im himmelblauen Kleid, geziert von einer roten Hibiskusblume, als liebevolle Hommage an die Heimat des Rappers, Puerto Rico. Sonntagabend im Levi’s Stadium in Santa Clara, Seite an Seite mit dem Latin-Superstar, legte Gaga eine Salsa-geküsste Version ihres Hits "Die With A Smile" hin und tanzte eng an seiner Seite. Die Bühne: voll mit Tänzern, der Beat: tropisch, der Auftritt: kurz, präzise, maximal effektvoll – genau die Sorte Cameo, die ein Millionenpublikum den Atem anhalten lässt.

Kaum war der erste Jubel verklungen, kochte das Netz: Auf X häuften sich Kommentare zu Gagas Auftritt und zu ihrem Gesicht. Mehrere Nutzer sprachen von einem "Ozempic-Gesicht", während andere rätselten, ob hier Filter, KI oder schlicht neue Styling-Entscheidungen am Werk seien. Ein User fragte: "Ist das Lady Gaga oder AI oder Lady Ozempic Gaga?", ein anderer schrieb augenzwinkernd: "Wer hatte Lady Gaga mit Ozempic-Face im Halftime-Bingo?". Gleichzeitig hagelte es Applaus für die Performance selbst: Die Salsa-Note ihres Balladen-Hits, das flamenco-inspirierte, eng anliegende Kleid mit Wasserfall-Lagen, platinblonde Wellen, scharlachrote Lippen – viele feierten die fein gesetzten Puerto-Rico-Anspielungen wie die Flor-de-Maga-Brosche und die himmelblaue Farbwahl, die an die Flagge erinnern.

Für Fans war der Blitzauftritt auch ein nostalgischer Schulterschluss mit Gagas Super-Bowl-Geschichte: 2017 stand sie selbst als Headlinerin im Rampenlicht. Jetzt trat die Pop-Ikone als elegante Komplizin auf, während Bad Bunny seine Show mit weiteren Stargästen auflud. In den vergangenen Wochen war die Sängerin immer wieder in Momentaufnahmen mit dem Rapper zu sehen, zuletzt bei einer herzlich wirkenden Begegnung bei den Grammys. Abseits der Bühne pflegt Gaga ihre Hingabe zu starken, theatralischen Looks – vom maßgeschneiderten Couture-Moment bis zur punktgenauen Farbsymbolik. Dass sie an diesem Abend Bad Bunnys Heritage den Rahmen überließ und ihre eigene Präsenz in ein kurzes, glänzendes Intermezzo verpackte, passte zu jener Seite der Künstlerin, die Überraschungen liebt und gemeinsame Auftritte als Spielfeld für Nähe, Tanz und kleine Gesten nutzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Auftritt von Bad Bunny und Lady Gaga bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in Santa Clara, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Bruno Mars bei den Grammys im Februar 2025