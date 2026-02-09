Dschungelkrone verpasst: So geht's Hubert Fella mit Platz 3

Hubert Fella (58) hat im Dschungelcamp den dritten Platz belegt und zeigte sich bei einer Pressekonferenz nach dem Finale, bei der auch Promiflash anwesend war, entspannt und gut gelaunt. Der Reality-TV-Star erzählt, wie sehr er es genießt, wieder außerhalb des Camps zu sein und endlich wieder durchzuschlafen – mindestens sieben Stunden, wie er betont: "Mir geht's sehr gut. Ich bin draußen und denke schon gar nicht mehr an den Dschungel." Über seinen dritten Platz ist Hubert dankbar: "Ich bin froh mit meinem dritten Platz. Aber ich hätte mir gern auch trotzdem die Dschungelkrone geholt."

Inhaltlich blickte Hubert auf einen langen Anlauf zurück: Er sei dreimal für das Abenteuer angefragt und besprochen worden, erst beim dritten Versuch habe es geklappt – "aller guten Dinge sind drei". Genau dieses Motto habe ihn dann auch durch das Finale getragen, in dem Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) seinen Namen als Drittplatzierten aufriefen. Essen, Trinken, frische Luft – nach den Strapazen schien für den Camper vor allem Normalität zu zählen.

Besonders glücklich ist Hubert darüber, dass er seine persönliche Bestleistung erreicht hat – und sogar vor seinem Ehemann Matthias Mangiapane (42) über die Ziellinie ging – was er zuhause verewigen möchte. "Ich bin so happy, dass ich Platz drei geworden bin. Matthias war nur Platz fünf. Zwei Plätze war ich besser", scherzt Hubert und fügt schmunzelnd hinzu: "Ich mache ein Bild von 2018 mit Matthias links und eins mit Hubert rechts. Und dann schreibe ich ganz fett Platz fünf, Platz drei. Und jedes Mal, wenn er daran vorbeiläuft, muss er das sehen und muss sich ärgern."

Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

Hubert Fella, Samira Yavuz und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Hubert Fella mit Dagmar und Matthias Mangiapane

