So geht es Samira Yavuz nach dem großen Dschungelcamp-Finale

Kurz nach dem großen Dschungelcamp-Finale stellt sich Samira Yavuz (32) in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, den Fragen zur aufregenden Zeit im australischen Urwald. Wenige Stunden nach Gil Ofarims (43) Krönung zum Dschungelkönig 2026 wirkt die Zweitplatzierte sichtlich gelöst. "Mir geht's super. Gerade fällt die ganze Anspannung ab. Und ich bin einfach relaxed und froh, dass ich es geschafft habe", erzählt Samira offen. Die intensive Zeit im Camp, die Prüfungen, das Zusammenleben mit den anderen Stars – all das liegt nun hinter ihr, doch die Erinnerungen sind noch ganz frisch.

Auf die Frage, ob sie eher enttäuscht oder erleichtert sei, dass ihr Abenteuer nun beendet ist und sie die Krone knapp verpasst hat, reagiert Samira überraschend nüchtern. Enttäuschung über Gils Triumph will sie nicht aufkommen lassen. "Wie gesagt, ich bin nicht enttäuscht, dass er gewonnen hat. Er hat sich immer eingebracht", betont die TV-Bekanntheit und erkennt damit seine Leistung an. Gleichzeitig spricht sie aber auch offen über ihre innere Zerrissenheit, die sie im Camp begleitet hat: "Ich wusste ja auch um die negativen Schlagzeilen um Gil – und deswegen hatte ich da immer eine große Diskrepanz zwischen dem Gil, den ich kennengelernt habe, und dem Gil, über den ich gelesen habe." Ihre Skepsis ihm gegenüber sei deshalb schon lange vorhanden gewesen, erklärt Samira weiter.

Bereits in den Stunden nach dem Finale sorgte Gils Sieg für heftige Diskussionen. Unter dem offiziellen Instagram-Post der Sendung äußerten sich zahlreiche Realitystars kritisch über den Sänger, der vor einigen Jahren mit dem sogenannten Davidstern-Skandal auf sich aufmerksam machte. Tara Tabitha (32) fragte offen: "Wer hat dafür sein Geld ausgegeben?" Linda Braunberger (25) nannte die Krönung eine "Katastrophe". Besonders deutlich wurde Walentina Doronina (25), die schrieb: "Täter werden geschützt und unterstützt."

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026