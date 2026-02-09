Gil Ofarims Fans hetzen nach Sieg gegen das Hotel in Leipzig

Gil Ofarim (43) ist frisch gekürter Dschungelkönig 2026 – und mit seinem TV-Sieg lodert ein altes Thema wieder auf: der frühere Davidstern-Skandal im Hotel in Leipzig. Während der Sänger im australischen Camp die Krone holte, richtet sich der Blick vieler Anhänger nun erneut auf das Hotel, in dem sich vor einigen Jahren der aufsehenerregende Vorfall abgespielt hatte. Auf der Bewertungsplattform von Google tauchen seitdem zahlreiche neue Rezensionen auf, in denen Nutzer Gil in Schutz nehmen, ihre Sympathie für den Musiker betonen und sich klar gegen das Haus positionieren. Das Traditionshotel in der Leipziger Innenstadt steht damit nach dem Triumph des Sängers wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit.

In den aktuellen Bewertungen schwingen deutliche Zweifel an der damaligen Darstellung der Ereignisse mit. Ein Nutzer schreibt laut Google: "Den aktuellen Äußerungen von Herrn Ofarim zu entnehmen, bestehen deutliche Zweifel daran, dass es keine klare Beweislage gab, dass er nicht antisemitisch beleidigt wurde. Demnach hege ich Zweifel, mit meinem kulturellen Hintergrund dort einzuchecken." Ein anderer User erklärt, er habe eigentlich ein Zimmer buchen wollen, sei nun aber verunsichert: "Ich wollte mir eigentlich ein Zimmer buchen, jedoch behauptet Gil Ofarim, dass die Videos nicht echt sind, jetzt habe ich wieder ein komisches Gefühl, als Gast in ein Hotel einzuchecken, bei dem angeblich die Mitarbeiter sowas machen und die Videos manipuliert werden." Ein dritter Rezensent kündigt sogar einen kompletten Boykott an: "Ich werde dieses Hotel nicht mehr betreten. Der Zwang, dass Gil Ofarim eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben musste, zeigt, dass er nicht die alleinige Schuld trägt. Es lässt sogar vermuten, dass die eigentliche Schuld woanders, wenn nicht sogar im Hotel liegt." Die Kommentare stellen die Vorgänge im Haus offen in Frage und verknüpfen die Bewertung des Hotels eng mit der jüngsten TV-Präsenz des Sängers.

Gil stand durch den damaligen Vorfall und die juristischen Folgen lange unter öffentlicher Beobachtung, bevor er sich nun im Dschungelcamp einer neuen, sehr breiten Zuschauerschaft präsentierte. Dort verfolgten Fans und Kritiker jede seiner Reaktionen, viele Zuschauer diskutierten in sozialen Netzwerken heftig über seinen Charakter und seine Vergangenheit. Während einige seine Entwicklung und Offenheit betonen, nehmen andere ihm die Auftritte vor der Kamera bis heute übel, auch sein Sieg im Dschungelcamp sorgt für Diskussionen.

