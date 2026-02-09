"Einfach müde": So geht es Gil Ofarim mit dem Dschungelsieg

Gil Ofarim (43) hat die Krone des Dschungelkönigs 2026 für sich erobert und zeigt sich während einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend ist, sichtlich überwältigt. "Ich bin müde, komplett überwältigt. Und ich habe keine Ahnung, wo mir der Kopf steht gerade, aber ich bin ok", erklärt der Sänger seinen aktuellen Gemütszustand und fügt hinzu, was ihm durch den Kopf ging, als er zum Sieger erkoren wurde: "Das Wort 'Warum?'. Ich verstehe es nicht. [...] Ich habe jeden Morgen aufs Neue sorgfältig meinen Koffer gepackt und dachte, dass ich gehe. Aber jeden Morgen wurde mir gesagt, ich darf bleiben. Bis zum Schluss. Und deswegen stelle ich mir die Frage 'Warum?'"

Sein Sieg fiel deutlich aus: Mit mehr als 66 Prozent der Stimmen setzte sich Gil im Finale gegen Samira Yavuz (32) durch – doch der frischgebackene Dschungelkönig nimmt auch kritische Reaktionen gelassen. "Es ist vollkommen okay. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass es auch so ist. Man muss nicht von jedem gemocht, geliebt werden", erklärte er gegenüber den anwesenden Medien, darunter Promiflash. Gleichzeitig fand er warme Worte für seine Mitfinalistin: "Samira ist eine großartige Kandidatin gewesen. Eine ganz tolle, starke Frau und ich wünsche ihr vor allem nur das Beste und in dem Fall kann ich mich nur wiederholen: Mamas sind Rockstars und Alleinerziehende sowieso."

Schon seit seiner Jugend lenkt Gil Aufmerksamkeit auf sich, begann seine Karriere Ende der 1990er Jahre mit einer erfolgreichen Musikkarriere und großen Themen in der Öffentlichkeit. Doch auch abseits seines Schaffens ist sein Leben erfüllend. Als stolzer Vater von zwei Kindern genießt er die Zeit mit seiner Familie. Nach der intensiven Zeit im Dschungelcamp sehnt er sich nun erst einmal nach Ruhe und Geborgenheit bei seinen Liebsten, wie er während der Pressekonferenz deutlich machte. "Ich bin einfach müde und freue mich auf meine Frau und meine Kinder", gestand Gil.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim mit den Menüs für das letzte Abendmahl, Dschungelcamp 2026

