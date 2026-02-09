RTL enthüllt die Voting-Ergebnisse vom Dschungelcamp-Finale

Es ist entschieden! Gil Ofarim (43) hat sich die Dschungelkrone 2026 geschnappt und damit die Zuschauer der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" alias Dschungelcamp überzeugt. Mit beeindruckenden 66,93 Prozent der Stimmen, laut einer RTL-Pressemitteilung, triumphiert der Sänger im großen Finale und darf neben dem Titel auch die Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Erfolgreich, aber knapp dahinter landet Samira Yavuz (32) mit 33,07 Prozent auf dem zweiten Platz.

Ein Blick auf die von RTL veröffentlichten Zahlen zeigt: Der Triumph von Gil hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Schon dort lag der Musiker mit 58,98 Prozent klar vorne, während sich Samira mit 23,83 Prozent auf Rang zwei einreihte. Hubert Fella (58) kam auf 17,19 Prozent und schied damit als Drittplatzierter aus, kurz bevor es um die Krone ging. Die detaillierten Voting-Ergebnisse aus allen 17 Liveshows der Staffel stellt der Sender transparent zur Verfügung. Ganz vorbei ist das Abenteuer für die Dschungelstars aber noch nicht: Heute Abend um 20:15 Uhr versammelt RTL die komplette Truppe in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen", um gemeinsam auf die intensive Australien-Zeit zurückzublicken.

Der Sieg des 43-jährigen Sängers löst in den sozialen Medien eine eher geteilte Resonanz aus. Während einige Zuschauer Gil die Krone gönnen, äußerten andere ihre Zweifel an seiner Authentizität und kritisierten die Wahl heftig. In der Vergangenheit hatte der Musiker, der nicht nur durch seine künstlerischen Tätigkeiten, sondern auch durch diverse Reality-TV-Auftritte bekannt ist, sowohl Bewunderung als auch Kontroversen auf sich gezogen. Trotz gemischter Reaktionen dürfte ihm die gewonnene Dschungelkrone einen weiteren Karriereschub und die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums bescheren.

RTL Das Logo von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026