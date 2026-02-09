Bad Bunny begeistert mit emotionaler Show beim Super Bowl LX

Bad Bunny (31) hat beim Super Bowl LX die Halbzeitshow in ein farbenfrohes Fest für Puerto Rico verwandelt – live am Sonntagabend in Las Vegas, umringt von Stars und einem Millionenpublikum. Der 31-jährige Rapper eröffnete mit einem Adrenalin-Kracher und schaltete nahtlos in "Tití Me Preguntó", das das Stadion zum Beben brachte. Auf dem Rasen und rund um die Bühne tanzten Cardi B (33), Karol G (34) und Jessica Alba (44), während Pedro Pascal (50), Alix Earle (25) und Young Miko ausgelassen mitfeierten. Lady Gaga (39) und Bruno Mars (40) tauchten überraschend im Puerto-Rico-Blau auf und lieferten eine gemeinsame Einlage, bevor Ricky Martin (54) mit "Lo Que Pasó a Hawaii" für einen weiteren Gänsehautmoment sorgte. Als Bad Bunny einen Football mit der Aufschrift "Gemeinsam sind wir Amerika" hochhielt und "Gott segne Amerika" rief, kochte die Arena.

Die Show war ein mitreißender Kultur-Flash: Tänzer brachten die Lebensfreude der Insel auf den Punkt, Projektionen erinnerten an Essen, Spiele und an die Narben nach Hurrikan Maria. Neben "Yo Perreo Sola" und "DtMF" pflügte Bad Bunny durch Fan-Favoriten und würzte die Übergänge mit sattem Bass und karibischen Rhythmen. Lady Gaga setzte zusätzlich ein Zeichen, trug die flor de maga und den True-Blue-Ton der Flagge, bevor sie mit Bruno Mars ein kurzes "Die with a Smile" anstimmte. Zuvor hatte Bad Bunny bei der Apple-Music-Pressekonferenz in Tränen von seiner Mutter als seiner ersten Unterstützerin erzählt. "Sie glaubte an mich als Menschen", sagte er laut Page Six. Auf Fragen nach geheimen Gästen hatte er nur gelacht: "Keine Spoiler", versprach er – und lieferte dann genau das, was er angekündigt hatte: eine riesige Party, bei der niemand Spanisch lernen musste, um mitzutanzen.

Was viele überrascht: Für seinen Auftritt in der Halbzeit-Show bekam Bad Bunny kein Geld. Die Liga zahlte auch in diesem Jahr keinen Cent Gage, die Kosten für die Bühne und die ganze Produktion übernahm aber die NFL. Schon vorher hatte ein Sprecher der Liga laut dem Magazin Forbes klargestellt: "Wir zahlen die Künstler nicht." Nicht nur der Rapper trat also gratis auf. Auch Superstars wie Beyoncé (44), Usher (47) und Rihanna (37) hatten diese Mega-Show als Karriereschub und riesige Werbeplattform genutzt.

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

Getty Images Auftritt von Bad Bunny und Lady Gaga bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in Santa Clara, Februar 2026

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

