So steht Samira Yavuz zu Gil Ofarims Dschungelcamp-Sieg

Nach dem Finale vom Dschungelcamp 2026 teilte Samira Yavuz (32) ihre Gedanken zum Sieg von Gil Ofarim (43) bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash mit. Die Zweitplatzierte betont, dass sie geteilter Meinung ist. "Gil hat in meinen Augen die Dschungelkrone verdient für den Fleiß, den er an den Tag gelegt hat, und für die Hilfsbereitschaft, die er hatte. Ich bin trotzdem verwundert, weil er natürlich so viel medialen Gegenwind im Vorfeld bekommen hat, dass man sich dann schon fragt: Wie passt das zusammen?", sagt Samira und fügt hinzu: "Ein Gil, den Zuschauer boykottieren und die Sendung nicht gucken wollten. Und jetzt ist Gil der Dschungelkönig – das war für mich alles auch ein bisschen viel zu verarbeiten."

Obwohl sie Gil den Sieg gönnt, sieht Samira keinen Grund, den Kontakt nach dem Ende des Formats aufrechtzuerhalten. "Ich glaube, ich und Gil, wir haben jetzt nicht viel gemeinsam. Ich gönne ihm den Sieg. Ich gönne ihm auch seine Familie. Ich bleibe auch in meiner Familie. Das war schön", sagt sie bei der Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist.

Gils Triumph als Dschungelkönig polarisiert weiterhin nicht nur die ehemaligen Kandidaten, sondern auch die Öffentlichkeit. Selbst andere prominente Persönlichkeiten haben bereits kontroverse Meinungen zu seinem Sieg geäußert, was die Reaktionen vielfältig und emotional macht. Dennoch gibt es auch Stimmen, die seine Ausdauer und Stärke während der Show loben.

Collage: RTL, RTL Collage: Samira Yavuz und Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026