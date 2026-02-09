Gil konnte nach dem Dschungelsturz seine Hand nicht spüren

Gil Ofarim (43) öffnet sich nach dem großen Dschungelcamp-Finale und spricht erstmals ausführlich über den dramatischen Unfall, der Zuschauer und Mitcamper schockte. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, schildert der Sänger, wie er mitten in der Show stürzte, ins Krankenhaus kam – und plötzlich seine linke Hand nicht mehr spürte. Der 43-Jährige erinnert sich kaum an den Moment des Falls, weiß nur noch, dass er später mit fixiertem Kopf in einem Krankenwagen aufwachte, auf dem Weg in die Notaufnahme. Dort wurde er in "alle möglichen Röhren" geschoben, wie er erzählt, geröntgt und per Computertomografie untersucht. Die Frage, ob er das Camp abbrechen würde, stand für ihn nach eigenen Worten real im Raum.

Erst im Nachhinein erfuhr Gil, was sich vor laufenden Kameras überhaupt abgespielt hatte. Moderatorin Sonja Zietlow (57) habe ihn nach dem Finale beiseite genommen und ihm erklärt, wie die Szenen im Fernsehen aussahen, da sein eigentlicher Sturz in der Sendung nicht komplett zu sehen gewesen sei. Während er selbst nur den Aufprall und das Erwachen mit starrer Halskrause im Krankenwagen aus Erzählungen kenne, beschreibt er die Stunden danach als medizinischen Ausnahmezustand: Die Kleidung wurde im Krankenhaus aufgeschnitten, er bekam Morphium gegen die starken Schmerzen und sei "mehr oder weniger sediert" gewesen. Zwei Tage lang konnte er seine linke Hand nicht fühlen, was bei ihm große Angst vor einer schweren Verletzung an der Wirbelsäule oder im Nacken auslöste.

Am Ende stellten die Ärzte eine Zerrung im Genick- und Nackenbereich sowie eine Gehirnerschütterung fest – allerdings, so Gil, habe eine zunächst falsche Formulierung als "Schädeltrauma" für reichlich Verwirrung im Camp gesorgt: "Ich wusste nicht, was passiert ist. Ich bitte, das zu entschuldigen", erklärt er. Die Schrecksekunden rund um den Sturz hatten schon während der Prüfung für eine abrupte Unterbrechung gesorgt, als Helfer zu Gil eilten und die Situation absicherten. Besonders Eva Benetatou (33), die mit Gil gemeinsam zur Prüfung angetreten war, wirkte danach sichtlich mitgenommen, weil sich die Atmosphäre von spielerischem Ehrgeiz zu blanker Sorge wandelte.

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026