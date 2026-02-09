Einbruch: Central Cee wurden seine geliebten Sneaker geklaut

Rapper Central Cee hat auf Instagram einen Schock geteilt: Unbekannte haben seine Lagerbox in London ausgeraubt und dabei eine über zwölf Jahre aufgebaute Sneaker-Sammlung mitgehen lassen. Der 27-Jährige zeigte in seinen Stories Fotos von aufgerissenen, leeren Schuhkartons am Boden und schrieb: "Mein [Schuh]-Storage wurde neulich ausgeraubt. 12 Jahre Sneaker sammeln – weg." Besonders schmerzt ihn ein Paar mit Erinnerungswert: "Hatte meinen ersten Nike ID Air Force 1 von 2015 da drin", erklärte er. Der Raub traf ihn ausgerechnet kurz vor den BRIT Awards, bei denen der Chartstürmer erneut im Rampenlicht stehen sollte.

Laut seinen Posts setzte Central Cee hinter den Schock schnell ein Zeichen der Fassung. "Aber alles ist geschrieben", notierte er und bat seine Fans, seinen kommenden Drop zu unterstützen: "Kauft meinen Schuh, wenn er rauskommt." Zuvor hatte er seine Kollaboration zwischen seinem Streetwear-Label Syna World und Nike angeteasert, inklusive Air Force 1 in Blau und Schwarz, die im Frühling erwartet werden. In britischen Medien wurde zudem die Vorgeschichte zu seinem verlorenen Erinnerungsstück erklärt: "Deetsed" – so schrieb er über den 2015er Kauf – steht im Slang für einen illegalen Kauf mit fremden Daten, wie unter anderem Vice ausführt. Während einige Follower den heiklen Zeitpunkt zwischen Raub und Promo diskutierten, blieb der Musiker bei seiner Geschichte und gab keine weiteren Details zum Einbruch preis.

Trotz des Rückschlags richtet Central Cee den Blick nach vorn. Der "Sprinter"-Macher, der sich bei den MOBO Awards an die Spitze der Auszeichnungs-Historie rappte und mit "Can’t Rush Greatness" sein Debütalbum vorlegte, steht in den kommenden Wochen vor großen Bühnenmomenten. Im April reist der Londoner nach Kalifornien und spielt beim legendären Coachella – dort teilt er sich das Line-up unter anderem mit Sabrina Carpenter (26), Justin Bieber (31) und Karol G (34). Abseits der Karriere gilt Central Cee als jemand, der seine Community nah an sich heranlässt: Schnappschüsse aus dem Studio, private Einblicke zwischen Tourstopps und kurze, knappe Botschaften an seine Fans – so auch jetzt, als er den Verlust seiner geliebten Sneaker ohne großes Lamentieren, aber mit klarer Haltung teilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Central Cee, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Central Cee beim Glastonbury festival, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Central Cee, Rapper