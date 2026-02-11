James Van der Beeks letzter emotionaler Social-Media-Post

James Van der Beek (†48) ist tot – der Dawson's Creek-Liebling starb am Mittwoch in den USA, wie seine Frau Kimberly bestätigte. Der Schauspieler, der seit August 2023 gegen Darmkrebs gekämpft hatte, wurde 48 Jahre alt. Besonders berührend: Sein letzter Instagram-Post vom 25. Januar zeigte eine innige Umarmung mit Tochter Annabel an deren Geburtstag – und zugleich eine Hommage an seinen Vater James, der am selben Tag geboren wurde. In dicker Mütze und gemütlichem Pullover drückt James seine Tochter fest an sich, dazu ein weiteres Bild, das Annabel mit ihrem Großvater zeigt. Ein Familienmoment, der jetzt eine tragische neue Bedeutung bekommt.

Unter die Fotos schrieb der TV-Star liebevolle Zeilen an die beiden Geburtstagskinder. "Ich kann dasselbe offene, warme, liebevolle, sanfte Herz erkennen", hielt James fest und lobte die Fürsorge, mit der beide ihre Liebsten überschütten. Er sprach von "unkonventioneller, wassermann-typischer Kreativität" und davon, wie sie jeden Raum heller machen – mit unterschiedlichem, aber gleich wirkungsvollem Sinn für Humor: "Ihr verwandelt die Stimmung so subtil, dass man fast übersieht, wie kraftvoll ihr das tut." Am Ende bekannte er, "wahnsinnig dankbar" für ihre Existenz zu sein: "Die Welt ist ein besserer Ort, weil ihr beide in ihr seid. Alles Gute, ihr Lieben. Ich liebe euch von ganzem Herzen." Seine Frau Kimberly wandte sich nach seinem Tod an die Öffentlichkeit und beschrieb, dass James seine letzten Tage mit "Mut, Glauben und Anmut" gelebt habe.

James hinterlässt gemeinsam mit Kimberly sechs Kinder: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Zu Hause teilte der Schauspieler gern kleine Rituale, die Nähe schufen – Umarmungen im Alltag, Geburtstagsgrüße mit viel Herz, Momentaufnahmen vom Küchentisch statt roter Teppiche. In vergangenen Posts zeigte er seine Freude über gemeinsame Ausflüge, erste Schultage und kleine Familienabenteuer. Dieses Band aus Wärme und Zugehörigkeit, das in seinem letzten Foto so deutlich wird, trägt die Hinterbliebenen nun – leise, abseits der Öffentlichkeit, so wie sie es sich wünschen.

Instagram / vanderjames James Van der Beek mit seiner Tochter Annabel

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

