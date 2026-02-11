James Van der Beek (†48): Vom Teenie zum Hollywoodstar

James Van der Beek (†48) ist tot. Der gefeierte Schauspieler verlor seinen zweijährigen Kampf gegen Darmkrebs am Dienstagmorgen, wie seine Familie via Instagram mitteilte. Bekannt wurde James Ende der 90er als Dawson Leery aus der ikonischen Serie Dawson's Creek. Damals war James gerade 20 Jahre alt und avancierte über Nacht zum Teenie-Idol. Später folgten Auftritte in weiteren Erfolgsserien. Trotz seiner Krebserkrankung war er bis zuletzt als Schauspieler aktiv.

Durch seine Rolle in der Erfolgsserie "Dawson's Creek", die zwischen 1998 und 2003 lief, wurde James zum internationalen Star. Damals spielte er an der Seite von Katie Holmes (47), Michelle Williams (45) und Joshua Jackson (47), die ebenfalls schnell zu Teenie-Idolen avancierten. Später sammelte James TV-Credits in Serien wie "Criminal Minds", How I Met Your Mother und "Ugly Betty". Zudem bewies er eine Menge Selbstironie, als er eine gnadenlos überzeichnete Version seiner selbst in "Apartment 23" verkörperte. Im Jahr 2019 tanzte er schließlich bei Dancing with the Stars mit Profi Emma Slater (37) und holte die erste perfekte Wertung der Staffel, ehe er im Halbfinale ausschied. 2025 legte der bereits an Krebs erkrankte James als Griffin bei The Masked Singer die Maske ab – Frau und Kinder stürmten damals jubelnd auf die Bühne. Zuletzt stand er für das Prequel zur Kultkomödie "Natürlich Blond" mit dem Titel "Elle" vor der Kamera, in dem er den ehrgeizigen Schulaufseher und Bürgermeisterkandidaten Dean Wilson verkörperte.

Abseits des Scheinwerferlichts war James vor allem eines: Familienmensch. Mit seiner Frau Kimberly zog er sechs Kinder groß und teilte immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben, das sich zunehmend weg von Hollywood und hin zu Natur und Familienalltag verlagerte. Seine Krebsdiagnose machte der Schauspieler erst 2024 öffentlich, während er bereits Behandlungen hinter sich hatte. Freunde und Fans beschrieben ihn immer wieder als sehr zugewandt und dankbar, besonders für die Zeit mit seinen Kindern, die ihn bei Auftritten wie "The Masked Singer" euphorisch unterstützten. In seinen letzten Monaten konzentrierte sich James zunehmend auf genau diese Momente mit seinen Liebsten. Der Schauspieler bleibt in Erinnerung als talentierter Künstler, liebevoller Vater und Ehemann sowie als ein Mann, der mit Mut und Würde seinen Weg bis zuletzt ging.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek im November 2024

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022