James Van der Beek ist tot: Stars trauern um ihren Kollegen

James Van der Beek (†48) ist an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung gestorben. Seine Kollegen aus Hollywood sind fassungslos. Der Tod des Schauspielers wurde durch einen Instagram-Post der Familie bekannt und darunter sammeln sich jetzt jede Menge Beileidsbekundungen von den Stars. So schreibt unter anderem Jenna Dewan (45): "Ich werde deine süße, sanfte Seele für immer und ewig in Erinnerung behalten. Meine Liebe und Gebete gehen an Kim und die ganze Familie." Rumer Willis (37) meint: "James hat als Ehemann, Vater und großer Bruder für mich Maßstäbe gesetzt. Ich bin unendlich dankbar, eure Liebe, euren Respekt und eure Fürsorge füreinander miterlebt haben zu dürfen. Ich sende euch allen ganz viel Liebe und Licht."

Dem schließen sich weitere Hollywoodstars an. Olivia Munn (45) kann es ebenfalls nicht glauben: "Es tut mir so leid. Meine Gebete sind bei dir und deiner wunderbaren Familie." Christie Brinkley (72) wird James auch in guter Erinnerung behalten: "Seine Freundlichkeit strahlte, seine Liebe zu seiner Familie war spürbar – sie funkelte regelrecht. Jeder hat ihn geliebt. Meine aufrichtigsten und herzlichsten Beileidsbekundungen gelten seiner wundervollen Familie, die er so verehrte." Zudem kommentiert Helena Christensen (57) die Nachricht von James' Tod mit Herzen, ebenso wie Bex Mader und Tyler Posey (34).

James bekam die Diagnose Darmkrebs im August 2023, im November 2024 machte er die Krankheit öffentlich. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu bewältigen", erklärte der Dawson's Creek-Darsteller seinen Fans damals. Er zeigte sich bis zum Schluss in der Öffentlichkeit und betonte, er werde die Hoffnung nicht aufgeben. Vor wenigen Stunden teilte seine Familie dann aber den traurigen Verlust mit: "Unser geliebter James David Van der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Gnade."

Getty Images James Van Der Beek im September 2019

Getty Images Jenna Dewan im Oktober 2024

