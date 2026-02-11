Fans trauern um "Dawson's Creek"-Legende James Van der Beek

"Dawson's Creek"-Star James Van der Beek (†48) ist tot: Der Schauspieler ist am Mittwochmorgen an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben, wie seine Familie auf Instagram bekanntgab. In einem emotionalen Statement auf seinem offiziellen Account heißt es: "Unser geliebter James David Van der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht." Weiter schreiben seine Angehörigen, es gebe noch viel über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der gemeinsamen Zeit zu erzählen. Aktuell bittet die Familie jedoch um respektvolle Ruhe und Privatsphäre, um den Verlust von Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund zu betrauern.

Unter dem Post sammeln sich seit der Bekanntgabe unzählige Beileidsbekundungen von Fans und Wegbegleitern. Viele Follower zeigen sich erschüttert, weil James seinen Krebsweg lange mit sichtbarem Optimismus gegangen war und immer wieder hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt hatte. "Ich bin so traurig. Wir sind mit ihm aufgewachsen. Ruhe in Frieden, James – danke für all die Geschichten", schreibt ein User. Ein anderer Kommentar lautet: "So ein Lichtstrahl. So eine zutiefst gütige Seele. Ein kreativer Funke, der uns allen so viel geschenkt hat. Mein ganzes Herz ist bei dir und deiner Familie, Kimberly." Unter dem Beitrag finden sich zahllose ähnliche Nachrichten wie "Du hast so tapfer gekämpft – du wirst uns so sehr fehlen", die zeigen, wie groß die Lücke ist, die der Schauspieler hinterlässt.

James wurde international vor allem durch seine Rolle als sensibler Träumer Dawson in der Kultserie "Dawson's Creek" bekannt, mit der viele Fans in den späten 90ern und frühen 2000ern erwachsen wurden. Abseits der Kameras stand für den Schauspieler lange seine große Familie im Mittelpunkt: Gemeinsam mit seiner Frau Kimberly zog er sechs Kinder groß und teilte in den vergangenen Jahren immer wieder private Einblicke, in denen es um Liebe, Alltagschaos und Zusammenhalt ging. Auch während seiner Krebserkrankung sprach James öffentlich über Hoffnung und Dankbarkeit, etwa für gemeinsame Momente mit seinen Liebsten. Für viele Anhänger fühlte er sich dadurch fast wie ein vertrauter Bekannter an – ein Mann, dessen Gesicht sie aus Jugendtagen kannten und dessen offene Art sie in den sozialen Medien ganz nah an seinem Leben teilhaben ließ.

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

