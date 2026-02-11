So tapfer kämpfte James Van der Beek (†48) gegen den Krebs

Trotz seiner schweren Darmkrebserkrankung gab James Van der Beek (†48) nicht auf. Während er sich durch die Behandlungen kämpfte, machte der Schauspieler sogar noch anderen Patienten Mut und unterstützte Charity-Organisationen. Die Diagnose erhielt James 2023, Ende 2024 teilte er die Krankheit der Öffentlichkeit mit. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie Schritte unternommen, um das Problem zu lösen. Es gibt Grund zu Optimismus und ich fühle mich gut", erklärte er damals gegenüber People. Trotz seines Optimismus musste James aber auch feststellen, dass Krebs unabhängig vom Lebensstil oder Vorbelastung jeden treffen kann. Er gab zu, mit einer solchen Diagnose nicht gerechnet zu haben: "Ich war in Schockstarre."

Der Krebs wurde zu James' ständigem Begleiter, aber er behielt sich den Optimismus bei. 2025 erklärte er zu Gast in der "Today"-Show: "Es gibt einfach so viele Höhen und Tiefen und so viele Unbekannte. Krebs ist – ich nenne es einen Vollzeitjob... Es ist ein Prozess. Es wird wahrscheinlich ein Prozess für den Rest meines Lebens sein." So tapfer der US-Amerikaner auch war, ein Problem blieb: Die Therapie fraß das Ersparte auf. Um sich die Finanzierung zu vereinfachen, verkündete James im Dezember 2024 auf Instagram, Merchandise-Artikel verkaufen zu wollen: "100 Prozent meiner Nettoeinnahmen gehen an Familien, die sich von der finanziellen Belastung durch Krebs erholen (einschließlich meiner eigenen)." Die Fans halfen gerne und kauften unter anderem ein handsigniertes Trikot aus dem Film "Varsity Blues".

In all der Zeit konnte James sich aber immer auf die Unterstützung seiner Familie, seiner Kollegen und seiner Fans verlassen. Letzteren wollte er unbedingt etwas zurückgeben, weshalb er für die Reunion seiner Serie Dawson's Creek kurzerhand eine persönliche Videobotschaft aufnahm. Aufgrund zweier Magenviren konnte er nicht selbst kommen. "Ich kann nicht glauben, dass ich nicht persönlich dort sein kann, um meine großartigen Kollegen zu sehen", erklärte James sichtlich enttäuscht. Er habe sich sehr auf das Wiedersehen mit den anderen Darstellern wie Michelle Williams (45), Katie Holmes (47) und Joshua Jackson (47) gefreut. Bei den Fans entschuldigte er sich aufrichtig und bedankte sich für die Unterstützung: "Jeder Einzelne von euch hier ist der beste Fan der Welt."

Getty Images James Van Der Beek beim Sundance Film Festival im Januar 2020

Instagram / vanderjames James Van Der Beek im November 2024

