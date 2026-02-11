James Van der Beek ist tot: Seine Familie bittet um Spenden

Nach der traurigen Nachricht über den Tod von James Van der Beek (†48) meldet sich seine Familie erneut zu Wort – mit einer dringenden Bitte. Kurz nachdem auf Instagram bekannt gegeben wurde, dass der Schauspieler am 11. Februar 2026 nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben ist, veröffentlichen seine Angehörigen dort einen Link zu einer GoFundMe-Seite. Dort schildern sie die dramatische finanzielle Situation, in der sich die Hinterbliebenen nun befinden. In dem emotionalen Spendenaufruf heißt es: "James Van der Beek war ein geliebter Ehemann, Vater und Freund, der das Leben aller Menschen um ihn herum berührt hat." Weiter schreiben sie, dass er nach einem "langen und mutigen Kampf" gegen die Krankheit gestorben sei und seine Ehefrau Kimberly sowie die sechs gemeinsamen Kinder zurücklasse.

Neben der unermesslichen Trauer kämpfte die Familie offenbar auch mit enormen finanziellen Belastungen. Die medizinische Versorgung und der langjährige Kampf gegen den Krebs hätten das Vermögen der Familie vollständig aufgebraucht. Man habe alles darangesetzt, James bestmöglich zu unterstützen und ihm die nötige Behandlung zu ermöglichen. Nun stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft. Laut der Beschreibung auf der Spendenplattform geht es vor allem darum, im gemeinsamen Zuhause bleiben zu können und den Kindern weiterhin Stabilität sowie ihre Ausbildung zu sichern. Die Unterstützung von Freunden, Familie und der Öffentlichkeit könne in dieser schweren Zeit "einen entscheidenden Unterschied machen".

Die eingehenden Spenden sollen grundlegende Lebenshaltungskosten decken, Rechnungen begleichen und die schulische Zukunft der Kinder absichern. "Jede Spende – unabhängig von ihrer Höhe – wird Kimberly und ihrer Familie helfen, Hoffnung und Sicherheit zu finden, während sie versuchen, ihr Leben neu aufzubauen", heißt es abschließend. Bereits vor seinem Tod hatte es erste Unterstützung aus dem Freundes- und Kollegenkreis gegeben. Ende Januar startete Schauspieler Paul Walter Hauser eine eigene Spendenaktion, um James im Kampf gegen den Krebs finanziell unter die Arme zu greifen. Gemeinsam mit der Plattform Cameo sollten mindestens 20.000 Dollar gesammelt werden, damit der Serienstar nicht gezwungen sei, persönliche Erinnerungsstücke zu verkaufen, um seine Behandlung zu finanzieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

Anzeige Anzeige