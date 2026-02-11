"Untröstlich": Vanessa Hudgens trauert um treue Hündin Darla

Vanessa Hudgens (37) hat eine herzzerreißende Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die Schauspielerin trauert um ihre Hündin Darla, die sie nach einem langen Kampf einschläfern lassen musste. Am Dienstag wandte sich Vanessa auf Instagram an ihre Community und zeigte eine Montage inniger Erinnerungen – vom Kuscheln auf dem Sofa bis zu gemeinsamen Reisen. "Ich bin heute absolut untröstlich", schrieb die High School Musical-Darstellerin und machte deutlich, wie eng sie mit ihrer Gefährtin verbunden war. Darla sei überall dabei gewesen, habe sie rund um den Globus begleitet und sei in jeder Phase ihres Lebens an ihrer Seite gewesen.

In ihrem langen Tribut gab Vanessa weitere Einblicke in Darlas letzte Tage. "Sie war die klügste kleine Lady, die ich je kannte. Ich hätte mir keinen besseren Hund wünschen können", schrieb sie. Das Einschläfern sei "eines der schwersten Dinge" gewesen, die sie je habe tun müssen, doch Darlas Körper habe versagt und "ihre Zeit war gekommen". Besonders schmerze sie das Verstummen des vertrauten Getrappels zu Hause: "Ich vermisse das Getrappel ihrer kleinen Pfoten jetzt schon." Darla war nicht nur ihr Hund, sondern fester Teil von Vanessas Alltag – ein Vierbeiner, der in Flugzeugen, Hotels und Sets ebenso selbstverständlich dabei war wie am Esstisch, wie die geteilten Fotos zeigen. "Wenn ihr ein eigenes Fellbaby habt, drückt es heute extra fest für mich. Ruhe in Frieden, mein süßes Mädchen", schloss Vanessa ihren Post.

Die traurige Nachricht überschattet damit eine eigentlich freudige Zeit in Vanessas Leben. Im November hatte die Sängerin auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet und voller Stolz ein Foto aus dem Krankenhausbett geteilt. "Nun, ich habe es geschafft. Noch ein Baby bekommen! Was für ein wilder Ritt die Geburt ist. Ein großes Lob an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, was unsere Körper leisten können", schrieb Vanessa damals.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens mit Hündin Darla

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens' Hündin Darla

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens ist zum zweiten Mal Mama geworden