Gil Ofarim entschuldigt sich öffentlich bei Hotelmitarbeiter

Im Dschungelcamp betonte Gil Ofarim (43) mehrfach, er habe sich nach dem sogenannten "Davidstern-Skandal" vor Gericht bei dem betroffenen Hotelmitarbeiter entschuldigt. Im Camp selbst hielt er sich mit derartigen Aussagen zurück, angeblich wegen einer Verschwiegenheitserklärung. Nachdem der Sänger die Dschungelkrone mit nach Hause genommen hatte, war er nun bei "Punkt 12" zu Gast und wurde erneut gefragt, ob er die Worte "Es tut mir leid" denn sagen dürfe. Darauf hatte Gil eine deutliche Antwort: "Ich kann mich nur wiederholen. Alles, was da passierte, und im Nachgang alles: Es tut mir leid."

Das ist tatsächlich die öffentliche Entschuldigung, die viele Zuschauer und auch einige Mitcamper im Dschungel von Gil erwarteten. In der Show äußerte er nur eine Entschuldigung in Richtung der Stadt Leipzig und des Bundeslandes Sachsen. Vielleicht sind einige Fans mit dem 43-Jährigen nun etwas nachsichtiger. Sein Sieg sorgte nämlich nichtsdestotrotz für heftige Diskussionen. Viele Zuschauer waren erzürnt, dass Gil überhaupt bis ins Finale kam und dann auch noch gewann. Unter anderem auf Instagram sammelten sich schnell wütende Meinungen: "Unter aller Sau. Da sind ja einige schön auf den Schauspieler reingefallen." Andere unterstellten auch dem Sender RTL Manipulation des Ergebnisses: "Fake, Fake, Fake. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein."

Derweil ging Gils Sieg auch an dem Hotelmitarbeiter, dem vor einigen Jahren fälschlicherweise Antisemitismus unterstellt wurde, nicht spurlos vorbei. In einem Interview mit der Zeit brach Markus W. schließlich sein Schweigen und sprach zum ersten Mal seit dem Skandal öffentlich. "Mir geht es nicht gut damit, wie er sich jetzt inszenieren konnte", erklärte er zum Auftritt des umstrittenen Musikers im Dschungel. Für Markus inszeniere Gil sich als Opfer, obwohl er das nicht sei. Darüber hinaus stellte er klar, dass es keine Verschwiegenheitserklärung im eigentlichen Sinne gebe. Es handle sich um eine Unterlassungserklärung: "Das Einzige, was er nicht wiederholen darf, ist die Unwahrheit über mich."

Imago Gil Ofarim, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidat 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp