Schwer krebskranker James Van der Beek ist verstorben

2024 machte James Van der Beek (†48) seine Darmkrebserkrankung öffentlich. Nun hat der Schauspieler den Kampf gegen die schwere Krankheit verloren. Das macht seine Familie in einem Instagram-Post öffentlich. "Unser geliebter James David Van der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Gnade", heißt es in dem Statement. Zu gegebener Zeit wollen die Angehörigen des Dawson's Creek-Darstellers seiner im Netz gedenken, doch jetzt bitten sie zunächst um Privatsphäre: "Diese Tage werden kommen, doch jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren liebenden Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern."

James kämpfte immer tapfer und mutig gegen den Krebs, während er seine Fans auf seinen Weg durch Therapien und Behandlungen mitnahm. Im Dezember vergangenen Jahres befand sich die Krankheit bereits im dritten Stadium – aufgeben wollte der US-Amerikaner aber noch lange nicht. Er bekam Besuch von Moderator Craig Melvin, dem er für die "Today"-Show ein Interview gab. Craig postete ein Foto der beiden, auf dem James fröhlich in die Kamera grinste. "Ich habe den Tag auf James Van der Beeks Ranch in Texas verbracht. Draußen ist es bewölkt und trüb, aber James ist dieser Tage ein echter Sonnenschein", schwärmte der TV-Star.

James wurde einem internationalen Publikum vor allem durch die Serie "Dawson's Creek" bekannt. Im Laufe seiner Karriere war er aber in zahlreichen Serien zu sehen, wie unter anderem "Criminal Minds", How I Met Your Mother, One Tree Hill und Modern Family. Im März 2025 war James sogar noch einmal in der US-Version von The Masked Singer zu sehen, in der er den zehnten Platz belegte. Privat fand der Serienstar 2010 sein großes Liebesglück mit Kimberly Brook. Die beiden haben vier Töchter und zwei Söhne. Zuvor war James in erster Ehe von 2003 bis 2010 mit der Schauspielerin Heather McComb verheiratet.

Getty Images James Van Der Beek, Mai 2025

Getty Images James Van Der Beek, Schauspieler

