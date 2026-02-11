"Code of Silence": Serienhit bald in Deutschland verfügbar

Krimi-Fans aufgepasst: Das britische Erfolgsdrama "Code of Silence – Tödliches Schweigen" landet demnächst im deutschen Free-TV. Ab dem 27. März um 23:55 Uhr flimmert die sechsteilige erste Staffel durch das Erste. Wer nicht bis zur Geisterstunde wach bleiben will, kann sich die komplette Staffel zeitgleich ganz entspannt in der ARD Mediathek ansehen. In Großbritannien war die Serie laut Fernsehserien.de bereits ein Mega-Erfolg und heimste auf dem Portal Rotten Tomatoes fabelhafte 100 Prozent ein. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel bereits in den Startlöchern steht.

In "Code of Silence" dreht sich alles um die gehörlose Alison Brooks, gespielt von Rose Ayling-Ellis, die mit ihren zwei Jobs kaum über die Runden kommt – bis ihr außergewöhnliches Talent ihr Leben komplett auf den Kopf stellt: Sie ist eine Meisterin im Lippenlesen. Das bemerkt auch die Polizei von Canterbury und spannt die junge Frau kurzerhand für eine riskante Undercover-Mission ein. Alison soll eine berüchtigte Gangsterbande in einer Bar ausspionieren, um deren nächste Schritte zu verraten. Doch die Lage eskaliert völlig, als sie sich ausgerechnet in eines der Bandenmitglieder verliebt. Hin- und hergerissen zwischen dem Gesetz und ihren Gefühlen begibt sich Alison in eine gefährliche Abwärtsspirale.

Rose Ayling-Ellis ist in Großbritannien längst mehr als ein Seriengesicht: Die Schauspielerin gilt als wichtige Stimme der Gehörlosen-Community und erreichte 2021 ein Millionenpublikum, als sie Strictly Come Dancing gewann. Ihr Auftritt sorgte damals für Gänsehaut-Momente. Charlotte Ritchie (36), die hier die entschlossene Ermittlerin gibt, ist Fans aus "Ghosts" und "You" bekannt. Inszeniert wurde das spannende Drama von Diarmuid Goggins, basierend auf einem Drehbuch von Catherine Moulton.

ITV Studios/Mammoth Screen Rose Ayling-Ellis in "Code of Silence – Tödliches Schweigen"

Imago Rose Ayling-Ellis, Schauspielerin

Imago Rose Ayling-Ellis, 2025on