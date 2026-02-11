Margot Robbie bekam von Kollegen ein Diätbuch geschenkt

Margot Robbie (35) hat eine schockierende Erinnerung aus den frühen Tagen ihrer Schauspielkarriere geteilt. In einem Gespräch mit der Musikerin Charli XCX (33) für Complex verriet die australische Schauspielerin, dass ihr zu Beginn ihrer Laufbahn ein männlicher Kollege ein merkwürdiges Geschenk gemacht habe. Es handelte sich um das Buch "Why French Women Don’t Get Fat" von Mireille Guiliano – ein Werk, das Margot als Aufforderung verstand, weniger zu essen. Ihre Reaktion? "Wow, f*ck dich." Sie erklärte, sie habe die Aktion als Aufforderung zum Abnehmen empfunden und war entsetzt. Was aus dem Kollegen geworden sei, wisse sie nicht, aber es sei sehr früh in ihrer Karriere passiert.

Das Buch aus dem Jahr 2007 soll laut seiner Beschreibung keinen Diätplan enthalten, sondern Tipps für ein bewusstes und genussvolles Essverhalten geben. Margot Robbie erinnerte sich, dass die Begebenheit weit vor ihrem internationalen Durchbruch stattfand. Seit ihren Anfängen hat sie sich jedoch zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen weltweit entwickelt. Mit Filmen wie "The Wolf of Wall Street", "I, Tonya" und erst kürzlich "Barbie" hat sie Hollywood im Sturm erobert. Aktuell ist sie in einer neuen Adaption von Emily Brontës "Wuthering Heights" an der Seite von Jacob Elordi (28) zu sehen, für den sie in einem Interview nur lobende Worte fand.

Mittlerweile zieht die Schauspielerin klare Grenzen am Set, wie sie kürzlich in einem Interview mit Mirror berichtete. Während der Dreharbeiten zu "The Wolf of Wall Street" lehnte Margot eine besonders explizite Szene entschieden ab. Geplant war ursprünglich eine Einstellung, in der ein Stiletto ihr Höschen beiseite schiebt. "Ich erinnere mich, dass ich beim Lesen dachte: Das ist einfach unmöglich", erzählte Margot. Am Ende wurde eine abgeschwächte Variante gedreht, doch auch die war für sie alles andere als angenehm. "In Wirklichkeit sind wir in einem winzigen Schlafzimmer, mit 30 Crewleuten reingequetscht. Alles Männer. Und ich tue 17 Stunden lang so, als würde ich mich selbst berühren", sagte die Schauspielerin.

Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London

Getty Images Margot Robbie beim globalen Creator-Q&A zu "Wuthering Heights" im Claridge's in London

Getty Images Margot Robbie beim Fotocall vor der Vorführung von "Wuthering Heights"