Lindsey Vonn meldet sich optimistisch nach dritter Operation

Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrem Horror-Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo erstmals aus dem Spital gemeldet – und das mit Kampfgeist. Die ehemalige Ski-Queen, die am vergangenen Sonntag in der Frauen-Abfahrt schwer stürzte und sofort medizinisch versorgt wurde, zeigt auf Instagram ein Foto aus dem Krankenhausbett in Norditalien, an ihrer Seite Helfer und ein Gestell, das ihr Bein stabilisiert. "Ich hatte heute meine dritte OP und sie war erfolgreich", schreibt Lindsey und klingt dabei entschlossen. Sie betont, dass Erfolg für sie gerade neu definiert sei und sie langsam, aber stetig vorankomme. Auch wenn vieles noch ungewiss ist, meldet sie sich optimistisch zurück und sendet Grüße an Team USA, dem sie zu den Wettkampf-Erfolgen gratuliert.

Die 41-Jährige hatte sich bei dem Sturz einen komplexen Schienbein- beziehungsweise Unterschenkelbruch zugezogen, der mehrere Eingriffe nötig machte. Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie sie bei einem Sprung am Tor einhakte, die Ski quer kamen und sie schreiend liegen blieb. Nun arbeitet Lindsey Schritt für Schritt an der Genesung, bedankt sich beim medizinischen Personal in der Klinik, bei Freunden, Familie und ihren zahlreichen Unterstützern weltweit: "Ich bin dankbar für all das unglaubliche medizinische Personal, Freunde, Familie, die an meiner Seite waren und die Liebe und Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt." Während sie ihre Fortschritte teilt, spricht ihr Vater Alan Kildow gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press Klartext und erklärt, er würde, wenn es nach ihm ginge, keine weiteren Rennen mehr für seine Tochter sehen wollen. Eine Rückkehr zu Olympia schließt er nach dem Beinbruch aus.

Abseits des nüchternen Krankenberichts aus dem Operationssaal lässt Lindsey durchblicken, was sie antreibt: das Gefühl, wieder am Starttor gestanden zu haben, das Knistern vor dem Rennen, die Inspiration durch Teamkollegen und Wettkämpferinnen, die sie nun vom Bett aus anfeuert. In früheren Posts hatte sie die Schlüsselstelle ihres Laufs selbstkritisch seziert und die Szene beschrieben, in der ihr Arm im Tor einhakte und alles kippte. Persönlich wird es, wenn sie von Dankbarkeit spricht – für die, die bei ihr wachen, und für die Nachrichten aus aller Welt, die sie liest, wenn die Nächte lang werden. Die Athletin, die Risiken immer als Teil ihres Sports gesehen hat, richtet ihren Blick nun auf das, was gerade zählt: Ruhe finden, Kräfte sammeln, kleine Siege feiern – und Menschen um sich haben, die sie tragen.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn lächelt tapfer nach ihrer dritten Operation, Februar 2026

Getty Images Lindsey Vonn bei den ESPY Awards, 2025

Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026