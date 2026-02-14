Queen B. trägt jetzt Bob: Startet Beyoncé einen neuen Trend?

Beyoncé (44) hat ihre Fans mit einem radikalen neuen Look überrascht: In einer Fotostrecke, die sie am Abend nach dem Super Bowl auf Instagram teilte, präsentiert sich die Sängerin in einem Privatjet – mit deutlich kürzeren Haaren. Statt der langen Locken vom Spiel in Santa Clara zeigt sich Beyoncé nun mit einem sanft gewellten, karamellfarbenen Bob – ein ungewohnter Anblick, der sofort ins Auge sticht. In einem tief ausgeschnittenen, eng anliegenden Top posiert sie neben einem Fernseher, über dem noch ein Football-Banner hängt, und hält auf einem der Bilder stolz eine Fahne mit der Aufschrift "Touchdown" in die Höhe. Entstanden sind die Schnappschüsse von Queen B.s top gepflegter Haarpracht nach dem NFL-Finale in der Nähe von San Francisco, zu dem Ehemann Jay-Z (56) und die gemeinsamen Kinder angereist waren.

Der neue Bob sorgt in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff – auch, weil er viele an die perfekt geföhnten Styles von Nachrichtensprecherinnen der Neunziger erinnert und so einen deutlichen Kontrast zu Beyoncés üblichem Look bildet. Beim Spiel im Levi’s Stadium verfolgten Jay-Z, Blue Ivy (14) und Rumi (8) am Spielfeldrand die Partie zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots. Vor allem Rumi geriet dabei in den Fokus: In einem Clip, der sich rasch online verbreitete, ist zu sehen, wie sie ausgelassen über den Randbereich des Spielfelds rennt und von einem Bodyguard sanft zurück auf sichere Distanz gezogen wird. Nutzer auf X scherzten liebevoll über die Szene: "Warum sah es aus, als würde Rumi vom Feld eskortiert werden?" Andere verteidigten sie mit Sätzen wie: "Rumi will einfach nur Kind sein."

Abseits der großen viralen Bühnenmomente gewähren Beyoncé und Jay-Z nur selten einen Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens mit drei Kindern. Töchterchen Blue Ivy, die 2012 geboren wurde, kennt die Öffentlichkeit praktisch seit dem ersten Atemzug, doch die Zwillinge Rumi und Sir Carter (8) bleiben bewusst im Schutzraum der Privatsphäre. In einem Interview mit GQ verriet die Sängerin 2024 dennoch ein Detail aus dem Alltag: "Meine Kinder kommen überall mit hin, wo ich hingehe. Sie kommen nach der Schule in mein Büro, und sie sind mit mir im Studio." Normalität im Familienleben mit ihren Kleinen, so betonte sie, sei für sie kein Luxus, sondern eine bewusste Entscheidung.

beyonce Sängerin Beyoncé im Januar 2026

Imago Jay-Z und Beyoncé auf einem Pressefoto vom Las Vegas Grand Prix im November 2025

Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

