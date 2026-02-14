Verlobung: Befürchtete Dominik Stuckmann ein Nein von Anna?

Frisch verlobt und überglücklich: Anna Rossow (37) und Dominik Stuckmann (34) haben den nächsten Schritt gewagt und sich vor Kurzem am Traumstrand von Mauritius verlobt. Bei der "A Night To Remember"-Gala von Prime Video erzählt Dominik im Gespräch mit Promiflash, wie der große Moment ablief – und warum er keine Sekunde an Annas Antwort zweifelte. "Nervös, dass sie Nein sagt, war ich eigentlich nicht. Unsere Beziehung funktioniert sehr gut. Und deswegen war ich mir der Sache schon sehr sicher", erklärt der Bachelor von 2022.

Für Dominik zählte beim Antrag insbesondere das Timing. "Also, wir gehen da unser eigenes Tempo. Ich habe den Moment abgewartet, wann es passt", erzählt er im Interview mit Promiflash. Der 34-Jährige gesteht sich ein, sich "relativ viel Zeit" gelassen zu haben, um diesen Schritt zu gehen. Dominik gibt zu bedenken: "Ich meine, wir sind jetzt schon vier Jahre zusammen. Ich will mir bei meiner Sache sehr sicher sein, denn das Jawort oder der Antrag ist für mich wirklich so der Bund für die Ewigkeit."

Abseits der Verlobung und der Hochzeitsplanung gibt es noch ein weiteres Thema, was Dominik und Anna aktuell bewegt: Die beiden wünschen sich Nachwuchs. "Das Kinderthema ist sehr präsent. Da gibt es schon ein bisschen Druck zu Hause", verrät er schmunzelnd gegenüber Promiflash und ergänzt: "Das ist natürlich noch mal ein komplett neues Lebenskapitel. Das erste Bachelor-Baby – das wäre doch was Feines."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei der 76. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 2024

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub