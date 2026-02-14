Kampf im Flugzeug: Ja Rule entschuldigt sich bei Tony Yayo

Ja Rule (49) hat sich nach seinem hitzigen Flug-Krach mit Tony Yayo öffentlich zu Wort gemeldet. Der Rapper geriet auf einem Delta-Flug von San Francisco nach New York City mit seinem Kollegen aneinander, als beide sich kurz nach dem Boarding im Flieger gegenüberstanden. In einem Statement, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, nannte Ja Rule sein Verhalten im Flugzeug "albern" und bat ausdrücklich um Entschuldigung. Der Musiker richtete seine Worte an seine Familie, seine Fans und seine Geschäftspartner und machte klar, dass ihm der Vorfall unangenehm ist – gerade, weil er nach eigenen Angaben kurz davor steht, Großvater zu werden.

Auslöser der Entschuldigung war ein virales Video, das den Streit der beiden Rapper an Bord zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie Ja Rule sichtlich aufgebracht auf Tony Yayo losgeht, ihm ein Kissen an den Kopf wirft und ihn als "soft" beschimpft. Laut TMZ bestätigte ein Sprecher der Fluggesellschaft Delta, dass die Kabinencrew nach der "Auseinandersetzung" mit zwei Passagieren gesprochen habe. Einer der beiden sei daraufhin auf einen späteren Flug umgebucht worden, wer genau die Maschine verlassen musste, blieb aber offen. In seiner Erklärung machte Ja Rule deutlich, dass er zwar sein Verhalten bereut, aber weiter dazu steht, für sich einzustehen und sich nicht alles gefallen zu lassen.

Privat zeigt sich Ja Rule abseits der Bühne oft als Familienmensch. In Interviews sprach der Musiker wiederholt darüber, wie wichtig ihm sein enges Umfeld ist und dass familiäre Ereignisse für ihn über allem stehen. Dass er in seiner Erklärung den bevorstehenden Großvater-Status erwähnte, passt zu diesem Bild: Er verweist damit auf die Rolle, die er jenseits des Rap-Kosmos einnimmt. Menschen, die ihn kennen, beschreiben ihn fernab von Scheinwerfern als ruhig und humorvoll, jemand, der gern Zeit mit den Seinen verbringt. Genau dieses persönliche Selbstverständnis könnte erklären, warum er jetzt den direkten Draht zu seinen Liebsten und Unterstützern suchte – mit klaren Worten, aber ohne großes Tamtam.

Getty Images Ja Rule, Rapper

Getty Images Ja Rule bei den MTV Video Music Awards, August 2018

Getty Images Ja Rule in New York, April 2017

