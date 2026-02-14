Klay Thompsons Traum-Geburtstag mit Megan Thee Stallion

Klay Thompson hat seinen 36. Geburtstag in Dallas gefeiert – und schwärmt, es sei der beste seines Lebens gewesen. Verantwortlich dafür macht der Guard der Dallas Mavericks seine Freundin Megan Thee Stallion (30), mit der er den Abend Seite an Seite verbrachte. Auf Instagram schrieb Klay: "Bester Geburtstag aller Zeiten dank meiner Freundin. Ich bin immer noch auf Wolke sieben." Zu sehen sind die beiden lachend mit Freundinnen und Freunden auf der Party, lässig posierend und offensichtlich im Feiermodus. Ein besonderes Highlight des Abends: Klay stand auf der Bühne mit Bone Thugs-N-Harmony, die ihre Klassiker performten und den Basketball-Star kurz zum Rap-Fanboy machten.

Die Bilder der Nacht zeigen die Rapperin und den vierfachen NBA-Champion eng beieinander, mal im Selfie, mal im Gruppenfoto. Die beiden, die seit dem Sommer 2025 als Paar gelten, treten seit Monaten fast unzertrennlich auf. Erst kürzlich sorgte ein Date in New York für Schlagzeilen, als es beim Minigolf zwischen dem Duo heiß herging. Auch abseits der Party gab es familiären Zuspruch: Klays Vater Mychal Thompson nannte Megan in einem Interview eine "sehr nette Dame", betonte aber, dass mögliche Verlobungsfragen allein Sache des Paares seien. Praktisch für die Turteltauben: Mit Beginn der NBA All-Star-Pause bleibt jetzt extra viel gemeinsame Zeit zum Durchatmen und Feiern.

Privat zeigen sich Klay und Megan gern verspielt und modeaffin. In der Vergangenheit hatte die Künstlerin ihren Partner schon einmal beim Anziehen vorgeführt, inklusive Tanzeinlage und liebevoller Outfit-Regie. Das passt zu den beiden: Megan liebt starke Bühnenmomente und teilt humorvolle Einblicke, während der Sportler seine lockere Seite auslebt und bei gemeinsamen Auftritten sichtbar auftaut. Im Freundeskreis gelten sie als gut vernetzt, feiern zwischen Studio, Court und City-Nächten und genießen Off-Momente mit Musik, Tanz und kleinen Wettbewerben – vom Minigolf bis zur spontanen Performance. So entsteht ein Bild eines Paares, das Alltag und Glamour mühelos verbindet.

Anzeige Anzeige

Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / klaythompson Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Juli 2025