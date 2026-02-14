Stefon Diggs hat kurz vor Anhörung seinen Anwalt gewechselt

Stefon Diggs hat kurz vor seiner mit Spannung erwarteten Anhörung in Massachusetts die juristischen Weichen neu gestellt: Der Footballstar wechselt einen Tag vor dem Termin am Freitag seine Verteidigung und setzt nun auf Sara Silva von der Kanzlei Silva Kettlewell and Pignatelli LLP. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, über die TMZ Sports berichtet. Im Raum stehen Vorwürfe wegen schwerer Körperverletzung durch Strangulation oder Erstickung sowie wegen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeiten. Auslöser der Affäre sind Aussagen seiner ehemaligen Privatköchin, mit der Stefon laut Anzeige an einem Abend im Dezember in einem privaten Umfeld aneinandergeraten sein soll. Mit dem kurzfristigen Schritt sendet der Athlet ein deutliches Signal, mit wem er in den Gerichtssaal gehen will.

Die Wurzeln des Falls reichen in den Dezember 2025 zurück. Damals meldete sich die frühere Köchin bei der Polizei und schilderte eine Eskalation, die sich laut ihrer Darstellung aus einem Streit um ausstehendes Gehalt entwickelt habe. In dem Bericht heißt es, Stefon habe das Gespräch in ihrem Zimmer gesucht, sei wütend geworden, habe ihr ins Gesicht geschlagen und versucht, sie mit dem Arm am Hals zu fixieren. Sie habe Atemnot verspürt und Angst gehabt, das Bewusstsein zu verlieren, Beweisfotos gebe es jedoch nicht; sie sprach von Rötungen im oberen Brustbereich. Die Anklage wurde erhoben, die formale Anhörung jedoch vom ursprünglich geplanten Termin auf nach Saisonende verschoben. Ob der Verteidigerwechsel den Ablauf am Freitag beeinflusst, blieb zunächst offen. Eine Stellungnahme der neuen Anwältin stand bis Redaktionsschluss aus. Stefon selbst nannte die Zeit nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber Reportern "sehr emotional", weitere Details wollte er wegen des laufenden Verfahrens nicht nennen.

Abseits der juristischen Fronten sorgte zuletzt vor allem der enge Spielplan für zusätzliche Aufmerksamkeit. Der Receiver hatte sich in den vergangenen Wochen voll auf den Football konzentriert, bevor nun der Gang vor den Richter ansteht. Im Verein erhielt der Profi Rückhalt, auch privat stand Unterstützung im Raum. Für Fans und Wegbegleiter ist die Lage dennoch belastend: Zwischen Training, Reisestrapazen und öffentlichem Interesse bleibt wenig Raum für Abschottung. Wer Stefon näher kennt, beschreibt einen Athleten, der Routinen schätzt, in Stressphasen früh morgens trainiert und vor Spielen auf ein kleines, festes Umfeld vertraut. Die plötzliche Umstellung im Verteidigerteam passt zu dieser Strategie: kurze Wege, klare Zuständigkeiten, Fokus auf das Nächste, das ansteht.

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025