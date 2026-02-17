Wie David Archuleta Frieden mit seiner Vergangenheit fand

David Archuleta (35) hat eine der schwierigsten Phasen seines Lebens überwunden und spricht nun offen darüber. Im Interview mit dem amerikanischen Frühstücksfernsehen "Good Morning America" erzählte der Sänger, wie viele Jahre er darunter litt, mit seiner Sexualität in der strikten Umgebung der mormonischen Kirche zurechtzukommen. Besonders sein Verhältnis zu seinem Vater Jeff empfand er lange als belastend, da er ihn als Bedrohung für seinen inneren Frieden wahrnahm. Doch als David seinem Vater sein Coming-out offenbarte, überraschte dieser ihn vollkommen: Er reagierte mit Stolz und Akzeptanz. Diese unerwartete Reaktion schenkte dem einstigen "American Idol"-Finalisten tiefe Heilung und einen wichtigen Schritt zu innerer Ruhe.

Im Gespräch erklärte David, dass er mittlerweile mit der Kirche, in der er aufgewachsen ist, abgeschlossen hat. Er könne sich keinen Glauben vorstellen, der ihn als Mensch nicht vollständig akzeptiere. Diese Erfahrung und der schwere Weg, den er zurücklegen musste, haben ihn dazu bewogen, seine Memoiren zu schreiben, wie TMZ berichtet. Das Buch mit dem Titel "Devout: Losing My Faith to Find Myself" erzählt nicht nur von seinem Bruch mit der Religion, sondern auch von seiner Identitätsfindung und den Kämpfen, die diese Reise mit sich brachte. Für David ist sein Buch eine Möglichkeit, seine ganze Geschichte zu teilen und anderen in ähnlichen Situationen Hoffnung zu machen.

David, der bereits als Teenager durch seine beeindruckende Stimme berühmt wurde, spricht in seinem Buch auch über persönliche Momente, die seinen Lebensweg geprägt haben. Der Sänger, der in einer mormonischen Familie aufwuchs, fand in den letzten Jahren zunehmend seine eigene Stimme und lernte, sich von äußeren Erwartungen zu befreien. Die warmherzige und unterstützende Reaktion seines Vaters erklärte er als Schlüssel für seinen neuen Lebensabschnitt. Es sei kein einfacher Weg gewesen, aber David habe nun Frieden gefunden. Er habe gelernt, dass es wichtiger ist, mit sich selbst im Einklang zu sein, als sich an die Vorstellungen anderer anzupassen.

Getty Images David Archuleta 2025

