Fast 300 Erwähnungen: Neue Epstein-Akten zu Naomi Campbell

Im Fall rund um die neu veröffentlichten Epstein-Files rückt der Name von Naomi Campbell (55) erneut in den Fokus – und diesmal geht es nicht nur um einzelne Mails oder Party-Einladungen. Internationale Medien berichten nun, dass das Supermodel in den freigegebenen Unterlagen deutlich häufiger auftaucht als bislang bekannt. Die Rede ist von fast 300 Erwähnungen ihres Namens in den Dokumenten aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein (†66). Die Akten, die im Zuge verschiedener Gerichtsverfahren veröffentlicht wurden, umfassen Millionen Seiten Material. Darin finden sich laut Berichten E-Mail-Verläufe, Kontaktlisten, Terminabsprachen und Flugaufzeichnungen. Naomis Name soll dabei in unterschiedlichen Zusammenhängen auftauchen – nicht nur im Rahmen gesellschaftlicher Events, sondern auch in organisatorischen Abläufen.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Naomi nicht nur in Epsteins prominentem Mode- und Society-Umfeld auftaucht, sondern auch in internen Listen, die offenbar für seinen engsten Kreis bestimmt waren. So wird ihr Name in einem Dokument genannt, das mit "Liste von Leuten, die JEs Adresse benötigen!" überschrieben ist und Hinweise enthalten soll, wie man Epstein im Gefängnis erreichen konnte. Zudem finden sich Notizen, in denen Epstein seine Assistentin anweist, geschäftliche Treffen mit Naomi zu arrangieren – etwa ein gemeinsamer Termin mit der Mode-Managerin Linda Wachner, weil das Model angeblich eine eigene Dessous- und Bademodenlinie plante.

Andere Stellen der Akten sprechen von Einladungen zu Geburtstagsfeiern und Mode-Events in Frankreich, zu denen Epstein auf Gästelisten gestanden haben soll. Mehrere Frauen, die sich als Opfer Epsteins bezeichneten, wollen ihn außerdem bei gesellschaftlichen Anlässen an Naomis Seite gesehen haben oder berichten von einer Zwischenlandung auf seiner Privatinsel, bei der das Model angeblich an Bord gewesen sein soll. Auch private Themen scheinen zwischen den beiden ausgetauscht worden zu sein. So heißt es in einer Mail von Lesley Groff an Epstein: "Ruf Naomi bitte direkt zurück. Sie sagt, sie muss unbedingt mit dir sprechen. Sie hat die Ergebnisse bekommen und es wird ihr gut gehen."

Naomi hat in der Vergangenheit betont, sie habe nichts von Epsteins Taten gewusst und die Verbrechen des früheren Finanzmannes als "widerlich" und "unentschuldbar" bezeichnet. Ihr Anwalt Martin Singer erklärte nun gegenüber der New York Times, seine Mandantin habe vor Epsteins letzter Festnahme im Jahr 2019 nichts von dessen "abscheulichem kriminellen Verhalten" geahnt und wäre eingeschritten, wenn sie auch nur den Verdacht gehabt hätte, eine junge Frau sei in Gefahr. Laut Singer sei Naomi in den späten 2000er-Jahren zeitweise in Russland gewesen und habe weder das Ausmaß der Vorwürfe noch Epsteins Status als registrierter Sexualstraftäter überblickt. Sie habe ihn demnach nur für einige wenige berufliche Treffen in seinem Büro aufgesucht und sei zwar "einige Male" mit seinem Flugzeug geflogen, habe aber nie an seinen privaten Partys teilgenommen und nie unangebrachtes Verhalten beobachtet.

Getty Images Naomi Campbell bei der Europa-Premiere von "F1" in London

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee

Getty Images Naomi Campbell, Met Gala 2024

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015