Auf Gott geschworen: Umut Tekin kontert Ariels Abrechnung

Als frisch gekürte Schweizer Bachelorette hat sich Ariel (22) kürzlich überraschend deutlich zu Wort gemeldet – und zwar gegen niemand Geringeren als ihren einstigen Dschungelcamp-Mitstreiter Umut Tekin (28). In ihrer Instagram-Story hat die Reality-TV-Bekanntheit gegen den 28-Jährigen und weitere Influencer ausgeteilt, die ihr im Camp eine angeblich geplante Fake-Romanze mit ihm unterstellt hatten. Besonders brisant: Umut hatte vor laufenden Kameras sogar auf Gott geschworen, dass das der Wahrheit entspreche – eine Behauptung, die Ariel scharf kritisierte. Das lässt Umut nicht unkommentiert und geht nun in seiner eigenen Story in die Offensive.

Der Realitystar verteidigt sein Verhalten im Dschungelcamp und stellt klar, dass er bei seiner Version der Ereignisse bleibt. "Wenn ich auf Gott schwöre, dann meine ich das auch eins zu eins genau so", erklärt er in der Story und betont, dass sein Schwur am Lagerfeuer in Australien nicht leichtfertig gewesen sei. Mehrmals unterstreicht er, dass er nicht lüge – "bei Gott", wiederholt er, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern. Damit verschärft er den Ton in der Auseinandersetzung, die nicht weiter im TV, sondern nun öffentlich auf Social Media, vor den Augen ihrer Followerschaft eskalieren könnte.

Für Ariel, die als Bachelorette schon bald im Mittelpunkt ihres ganz eigenen TV-Rosenabenteuers steht, kommt der Social-Media-Zoff zu einem Zeitpunkt, an dem ohnehin viel Aufmerksamkeit auf ihrem Liebesleben liegt. Während sie sich demnächst im Schweizer Fernsehen auf die Suche nach einem potenziellen Partner macht, will sie offenbar mit den Gerüchten um die angeblich geplante Dschungel-Romanze aufräumen. Umut wiederum ist seit seinen Auftritten in verschiedenen Reality-Formaten eine feste Größe in der Szene und teilt sein Privatleben und seine Gedanken regelmäßig mit seinen Followern. Beide sind es gewohnt, dass vor laufender Kamera und im Netz diskutiert wird – und genau dort setzt sich ihre gemeinsame Reality-Geschichte jetzt abseits vom Dschungelcamp fort.

Collage: IMAGO / HMB-Media, RTL Collage: Umut Tekin und Ariel, Realitystars

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar