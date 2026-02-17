Wunder Punkt: Samira-Thema belastet Serkan Yavuz noch immer

Serkan Yavuz (32) legt in der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" ein offenes Geständnis ab – und spricht Klartext über die vergangenen Wochen. Der Reality-TV-Star beschreibt, er sei "unter Druck, passiv-aggressiv", nicht er selbst gewesen, ihm habe die "absolute Leichtigkeit" gefehlt. Auslöser sei die Dschungelcamp-Teilnahme seiner Ex-Frau Samira Yavuz (32) gewesen, die alte Wunden wieder aufgerissen habe. "Ich will euch knallhart einfach sagen, dass ich wirklich am Limit war. Am Limit, so wie noch nie, glaube ich. Es war wirklich kurz vor zwölf, dass ich meinen Verstand verliere, und ich habe es trotzdem geschafft, wieder in dieses alte Muster zu fallen, dass ich alles überspiele, wenn die Kamera an ist", erzählt er. Die Rückkehr all der Themen rund um seine Fehler, die Trennung und die öffentliche Debatte habe ihn spürbar aus der Bahn geworfen: "Es hat mich unfassbar belastet, unfassbar interessiert, und das ist der Punkt – weil ich mich selbst belogen habe."

Im Detail beschreibt der Sommerhaus-Star, wie sehr ihn die Zeit rund um die Dreharbeiten in Thailand für die Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars und das anschließende Dschungelcamp durcheinandergebracht habe. Eigentlich hätte er nach dem Dreh wieder in seine Therapie einsteigen wollen, doch dazu sei es rund sieben Wochen lang nicht gekommen. Stattdessen sei innerlich ein "Krieg" ausgebrochen, weil er wusste, dass mit Samiras Auftritt im Camp seine Fehltritte und die Trennung erneut öffentlich diskutiert werden würden. "Ich dachte einfach, viele Themen sind aufgearbeitet, bearbeitet, und dennoch holen dich diese ganzen Sachen wieder ein", erklärt Serkan und fügt später hinzu: "Es war, als hätte sich eine Schlinge um meinen Hals gezogen. Das Thema um Samira, das ist einfach, ich darf mich nicht selbst belügen, das belastet mich noch extrem. Ich hatte eine intakte Familie, ich hatte etwas, was sich jeder wünscht."

Der 32-Jährige betont, er habe keine Angst gehabt, erneut als "Fremdgeher" bezeichnet zu werden – doch die Zeit seines Skandals sei für ihn persönlich extrem schwer gewesen. "Das hat mich unfassbar kaputt gemacht. Und das muss ich auch offen und ehrlich gestehen. Ich muss damit aufhören, meine 'Schwäche' zu verpacken, als hätte ich keine", räumt er ein. Als das Thema im Dschungelcamp erneut aufkam, hätten ihn zahlreiche Nachrichten erreicht, die ihn daran erinnerten, was er verloren habe. Er gesteht: "Ich habe wieder angefangen mit Sachen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich glaube, mein Ego stand mir im Weg." Inzwischen sei er jedoch wieder zur Therapie gegangen. Dabei habe er für sich notiert: "Selbstakzeptanz bedeutet nicht, dass man perfekt ist. Es bedeutet, dass man aufhören muss, sich für seine Existenz zu erklären und zu entschuldigen." Genau das sei in den vergangenen Wochen sein grundlegendes Problem gewesen – er habe aufgehört, sich selbst so zu akzeptieren, wie er ist.

RTL Samira und Serkan Yavuz, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024