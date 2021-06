Rührendes Coming-out von Musiker David Archuleta (30). Der US-amerikanische Sänger wurde durch seine Teilnahme bei American Idol bekannt, wo er 2008 den zweiten Platz belegte. Seitdem ist er sehr erfolgreich im Business unterwegs und veröffentlichte mittlerweile schon sein achtes Studioalbum. Über sein Privatleben ist dagegen nicht allzu viel bekannt. Jetzt wandte sich der Hitkünstler mit einem emotionalen Social-Media-Post an seine Community und outet sich damit doppelt – als bi- und asexuell.

Auf seinem Instagram-Account erzählte er unter einem Selfie, dass er sich seit Jahren nicht sicher über die eigene Sexualität sei und das auch immer offen im engen Familienkreis kommuniziert habe. "Ich habe mich 2014 meiner Familie gegenüber als schwul geoutet. Aber dann hatte ich dieselben Gefühle für beide Geschlechter, also vielleicht ein Spektrum von bisexuell", offenbarte David. Er könne seine Sexualität selber immer noch nicht ganz greifen, scheint sich aber sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Des Weiteren würde er sich in gewisser Weise auch als asexuell bezeichnen: "Dann habe ich gemerkt, dass ich nicht so viele sexuelle Wünsche und Triebe habe wie die meisten Menschen."

Dazu witzelte David in Bezug auf seine Asexualität: "Das kommt mir ganz gelegen, denn ich soll mich ja eh bis zur Ehe aufheben." Der Sänger ist sehr religiös aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als gläubig. Ihm ist es wichtig, seine LGBT-Zugehörigkeit und seinen Glauben harmonisch zu vereinen.

Getty Images David Archuleta, 2016 in Las Vegas

Instagram / davidarchie Sänger David Archuleta

Getty Images David Archuleta, "American Idol"-Star

