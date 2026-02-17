Naomi Campbell äußert sich jetzt zu ihrer Epstein-Verbindung

Naomi Campbell (55) hat sich erneut zu ihrer Verbindung mit Jeffrey Epstein (†66) geäußert, nachdem frisch veröffentlichte Ermittlungsunterlagen ihren Namen wieder ins Rampenlicht rückten. Laut der New York Times taucht das Supermodel in E-Mails, Kontaktlisten und Terminabsprachen auf, die im Zuge von Bundesuntersuchungen freigegeben wurden. Die fast 300 Dokumente deuten auf mehrjährige Kontakte hin, inklusive Reiseabsprachen, Eventeinladungen und beruflich konnotierten Meetings über Epsteins langjährige Assistentin. Jetzt meldete sich Naomi auf Instagram zu Wort: "Ich habe es 2019 gesagt, und ich sage es jetzt wieder: Geht mich nicht an, wenn ich nichts falsch gemacht habe." Dabei stellte sie klar, sie stehe "in völliger Solidarität mit den mutigen Überlebenden".

Ihr Anwalt unterstrich gegenüber der New York Times die Linie der Mode-Ikone: Naomi habe vor Epsteins Verhaftung 2019 keine Kenntnis von dessen kriminellen Taten und danach keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Interaktionen seien begrenzt gewesen und häufig im beruflichen Umfeld passiert. In den neuen Akten finden sich Berichte von Personen, die Naomi angeblich auf Epsteins Anwesen oder bei gesellschaftlichen Anlässen gesehen haben wollen. Belege, die sie mit Straftaten in Verbindung bringen, gibt es jedoch nicht, und formell wird ihr kein Fehlverhalten vorgeworfen. Zusätzlich weisen Dokumente darauf hin, dass Epstein Naomis Namen genutzt haben könnte, um gegenüber jungen Frauen Seriosität vorzutäuschen und vermeintliche Modelchancen in Aussicht zu stellen. "Jede solche Verwendung ihres Namens geschah ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung", ließ ihre Rechtsvertretung wissen.

Naomi hatte sich bereits 2019 öffentlich zu dem Skandal geäußert. In einem Video verurteilte sie Epstein klar: "Was er getan hat, ist unentschuldbar", sagte sie damals, verbreitet unter anderem von der New York Times. Die Schauspielerin berichtete zugleich von eigenen Erfahrungen mit unsicheren Situationen in der Branche. "Ich habe meinen Teil an sexuellen Predatoren erlebt", erklärte sie und betonte, dass Menschen in ihrem Umfeld sie geschützt hätten. Demnach lernte sie Epstein 2001 in Saint-Tropez über ihren damaligen Partner Flavio Briatore (75) kennen; außerdem sei er häufig bei hochkarätigen Mode-Events wie Victoria's Secret-Shows aufgetaucht, bei denen Naomi regelmäßig lief.

Getty Images Naomi Campbell bei der 17th Annual Harlem's Fashion Row Fashion Show & Style Awards in New York City

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Getty Images Flavio Briatore und Naomi Campbell im Mai 2005