Erster Exit: Dieser Star ist bei "Promis unter Palmen" raus

Die neue Staffel von Promis unter Palmen ist gestartet – und schon in der ersten Folge am 16. Februar musste der erste Star seine Koffer packen. In der Auftaktepisode der Show, die auf SAT.1 und bei Joyn läuft, traf es Realitystar Martin Angelo (32), der nach der ersten Exit-Zeremonie gehen musste. Gedreht wird das Format erneut in einer tropischen Luxusvilla, in der die prominenten Kandidaten gemeinsam wohnen, spielen und taktieren. Mit dabei sind in Staffel 4 unter anderem Schauspielerin Anouschka Renzi (61), TV-Gesicht Claude Oliver Rudolph (69), Fitness-Influencer Kevin Wolter, Realitystar Gina-Lisa Lohfink (39) sowie Kultsänger Menderes Bagci (41). Sie alle kämpfen um die "Goldene Kokosnuss" und ein Preisgeld von 50.000 Euro – doch für Martin endete der von ihm als sehr anstrengend beschriebene Aufenthalt schon an Tag eins.

Los ging es mit dem Einzelspiel "Hochmut kommt vor dem Fall". Dabei mussten die Promis zunächst mutig Käsetaler aus einer Reihe von gespannten Mausefallen stibitzen und anschließend Quizfragen beantworten. Anouschka zeigte starke Nerven und holte sich den Sieg, Claude-Oliver landete auf Platz zwei. Die beiden wurden zu Kapitänen ernannt und stellten ihre Teams für das große Gruppenspiel "Insel-Hopping" zusammen: Anouschka setzte in Team Orange auf Kevin, Eric Stehfest (36), Maurice Dziwak (27), Dilara Kruse und Gina-Lisa, während Claude-Oliver in Team Gelb mit Franziska Temme (31), Edith Stehfest (30), Menderes, Silvia Wollny (61) und Martin antrat. Am Ende triumphierte Team Orange – damit musste Claude-Oliver als Kapitän des Verliererteams zwei seiner Mitstreiter für den Rauswurf nominieren und entschied sich für Silvia und Martin. In der anschließenden Exit-Zeremonie lag die Macht beim Gewinnerteam, das zwischen den beiden wählen musste, wobei Martin schließlich das Nachsehen hatte.

Für die übrigen Kandidaten geht der Kampf um die "Goldene Kokosnuss" nun ohne Martin weiter. Besonders spannend dürfte es für das einstige Liebespaar Eric und Edith werden, die gemeinsam im TV-Abenteuer stehen und nun beobachten müssen, wie sich strategische Entscheidungen auf ihr Miteinander auswirken. Auch Silvia, die als Familienoberhaupt einer bekannten Großfamilie immer wieder über Zusammenhalt spricht, bleibt nach ihrer knappen Rettung im Fokus der Mitbewohner. Fans bleiben gespannt, wie sich die Dynamik in der Villa entwickelt, wer Allianzen schmiedet – und welcher Promi als Nächster seine Koffer packen muss.

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Imago Premiere von "Promis unter Palmen" 2026 im Cinenova Köln: Martin Angelo

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026