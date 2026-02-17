Spenden wegen Gil-Drama: Markus W. teilt emotionale Worte

Nach seinem Sieg im Dschungelcamp sieht sich Gil Ofarim (43) mit gemischten Reaktionen konfrontiert. Während die Krönung des Sängers bei vielen Zuschauern auf Unverständnis stieß, rief der Social-Media-Star Sanijel Jakimovski eine Spendenaktion für Markus W. ins Leben, den Hotelmitarbeiter, der durch Gils frühere, mittlerweile widerlegte Vorwürfe des Antisemitismus ins Rampenlicht geriet. Sanijel erklärte in einem emotionalen TikTok-Video, er wolle mit der Aktion Solidarität zeigen und dazu beitragen, dass Markus W. sich "gesehen, verstanden und wertgeschätzt" fühle. Zahlreiche Unterstützer folgten dem Aufruf und spendeten für den Hotelmitarbeiter.

Markus W. reagierte darauf mit einer persönlichen Botschaft, die Sanijel auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte. In seinem Statement zeigt sich der Geschädigte dankbar für die überwältigende Resonanz und kündigt an, einen Teil der Spenden an wohltätige Organisationen weiterzugeben, darunter die NGO HateAid und den Leipziger Verein Minilöwen, der sich um Frühgeborene kümmert. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung von Transparenz bei Spendenaktionen und erklärte: "Ich bin ein großer Freund von Transparenz – vor allem, wenn Menschen für einen Fremden Geld spenden sollen." Einen Teil der Einnahmen möchte er für "Zeit für mich und meine Familie, die zu jeder Zeit an meiner Seite stand", nutzen. Seine letzten Worte gelten den Menschen, die ihn finanziell unterstützen: "Richte den lieben Menschen, die dazu beitragen, bitte viele herzliche Grüße aus. Ich bin unendlich dankbar für den Zuspruch und weiß das sehr zu schätzen."

Bereits vor Kurzem meldete sich der Hotelmitarbeiter zu Wort und reagierte auf die Aussagen von Gil während des Dschungelcamps. Besonders die Andeutungen rund um mögliche Unklarheiten bei den Videoaufnahmen aus der Hotellobby sorgten für deutliches Unverständnis. Markus W. zeigte sich laut einem Interview mit Der Zeit fassungslos. "Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen – ebenso wenig wie die Aussagen der Zeugen", stellte er klar. Für ihn sei klar, dass an den festgestellten Tatsachen kein Zweifel bestehe. Auch Spekulationen über einen angeblichen Schweigedeal wies der Hotelmitarbeiter deutlich zurück: "Es gibt übrigens auch keinen Schweigedeal oder eine Verschwiegenheitsverpflichtung, obwohl Herr Ofarim das nahelegt." Gil dürfe durchaus über den Vorfall sprechen, müsse dabei aber aufpassen, keine unwahren Behauptungen über ihn zu wiederholen.

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

