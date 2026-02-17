Lovestory-Behauptung: Bachelorette Ariel rechnet mit Umut ab

Ariel (22) ist offiziell die neue Bachelorette der Schweiz – und macht deshalb jetzt kurzen Prozess mit den Gerüchten um die angeblich geplante Romanze mit Umut Tekin (28) im Dschungelcamp. In einer Instagram-Story wendet sich die Reality-TV-Darstellerin direkt an ihre Follower und spricht Klartext zu den Behauptungen. Neben Umut hätten mehrere Influencer ihr während der Show eine angebliche Lovestory andichten wollen, doch sie stellt unmissverständlich klar, dass ein Flirt mit dem Realitystar für sie nie infrage gekommen sei. Besonders stört sie ein Ausschnitt aus dem Camp, in dem der 28-Jährige bei Gott schwört, Ariel habe genau so eine Story geplant. Für die Schweizerin ist das eine Grenze, die klar überschritten wurde.

In ihrer Story rechnet Ariel Schritt für Schritt mit den Vorwürfen ab. Sie erklärt, dass sie schon längst als Bachelorette der Schweiz festgestanden habe, als es in den Dschungel ging – und eine gescriptete Liebesgeschichte mit Umut deshalb "gar nicht infrage gekommen" wäre. Dass trotzdem über eine angebliche gemeinsame Strategie spekuliert wurde, findet sie "lächerlich". Besonders scharf richtet sie ihre Worte an Umut, dem sie vorhält, im Camp falsche Schwüre abgelegt zu haben, nur um glaubwürdiger zu wirken. Sie wirft dem Influencer vor, er würde solche Aussagen nutzen, damit Menschen ihm eher glauben. Gleichzeitig betont sie aber, dass zwischen ihnen persönlich kein böses Blut fließe und sie keinen offenen Streit mit ihm suche, sondern lediglich ihre Sicht der Dinge teilen wolle.

Schon im Dschungelcamp hatte Ariel Umut mit seinen angeblich falschen Behauptungen konfrontiert. Damals kam es am Dschungelweiher zu einem tränenreichen Gespräch zwischen den Realitystars. "Du hast mir geschrieben, als mein Papa gestorben ist", erinnerte sich Ariel. In dem Gespräch behauptete sie außerdem, ein Telefonat vor dem Einzug habe stattgefunden, bei dem es einen lockeren Scherz zum Thema Lovestory gegeben habe. Doch statt einer Aussprache folgte die nächste Enttäuschung: "Es hat mich schockiert, dass du das verdrehst und sagst: 'Ich schwöre auf Gott'", warf die Reality-TV-Darstellerin Umut vor. Der ehemalige Temptation Island VIP-Kandidat blieb jedoch bei seiner Version und sagte: "Ich habe wirklich in Erinnerung, dass du mich das gefragt hast. Lass uns das einfach so stehen lassen."

Collage: RTL, IMAGO / Gartner Collage: Ariel und Umut Tekin, Realitystars

Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026

RTL Umut Tekin und Ariel im Dschungelcamp 2026