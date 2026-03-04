Serienstars Kelly Kruger und Darin Brooks sind getrennt

Alles aus und vorbei bei Kelly Kruger und Darin Brooks. Nach zehn Jahren Ehe sollen die beiden Schauspieler sich nun getrennt haben. Das berichtet ein Insider gegenüber Entertainment Weekly. Dieser habe eine Erklärung von den beiden bekommen: "Wir sind entschlossen, unsere beiden Kinder gemeinsam zu erziehen und Freunde zu bleiben." Böses Blut scheint es also keines zu geben. Bisher gaben die Kanadierin und der US-Amerikaner aber noch kein persönliches Statement ab. Wie es zur Trennung kam und wie lange sie bereits kein Paar mehr sind, ist ebenfalls nicht bekannt.

Darin und Kelly haben zwei gemeinsame Kinder. 2019 kam ihre Tochter Everleigh zur Welt. Das Mädchen war ein echter Segen für das Paar, denn es hatte zuvor rund ein Jahr versucht, schwanger zu werden. "Nach etwa einem Jahr, in dem wir versucht haben, ein Baby zu bekommen, könnten wir nicht aufgeregter sein, nun unsere Liebe in diese Welt zu bringen", erklärte der "Blue Mountain State"-Darsteller damals gegenüber People. 2022 erblickte dann die kleine Schwester das Licht der Welt. Die Kleine hört auf den Namen Gemma Wynter und wurde am 1. Februar von ihren Eltern willkommen geheißen: "Wir haben uns immer ein Geschwisterchen für Everleigh gewünscht, denn ich habe einen älteren Bruder und Kelly hat einen älteren Bruder und zwei Stiefschwestern."

Sowohl Darin als auch Kelly gehören zu den Serienstars der 2000er. Darin begann seine Karriere 2005 in der Sendung "Days of Our Lives". 2013 wechselte er zu der Drama-Serie "Reich und Schön", in der er den Playboy Wyatt Spencer verkörperte – eine Rolle, die ihm eine Emmy-Nominierung einbrachte. Kellys Karriere begann 2002 in der Serie "Schatten der Leidenschaft". Sie wurde ebenfalls 2013 Teil von "Reich und Schön". Sechs Jahre spielten Kelly und Darin Seite an Seite. Kennengelernt hatten sie sich aber schon bei der Vorproduktion der College-Sitcom "Blue Mountain State", in der Darin später eine der Hauptrollen übernahm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Darin Brooks und Kelly Kruger im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / theedarinbrooks Darin Brooks und Kelly Kruger mit ihren beiden Mädels

Anzeige Anzeige

Getty Images Darin Brooks und Kelly Kruger

Anzeige

Denkt ihr, bei Kelly und Darin ist endgültig Schluss? Ja, es gibt kein Zurück. Nein, sie haben zwei Kinder, sie raufen sich wieder zusammen. Ergebnis anzeigen