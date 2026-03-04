Fans begeistert von "A Knight of the Seven Kingdoms"-Finale

Das Finale der ersten Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" hat bei den Fans für Begeisterung gesorgt. Die sechste und letzte Episode mit dem Titel "Der Morgen" bietet einen ruhigen und emotionalen Abschluss nach den dramatischen Ereignissen der vorherigen Folge. Während die finale Episode weniger actionreich ausfällt, überzeugt sie durch die Interaktionen zwischen den Charakteren und bereitet weitere Entwicklungen für eine zweite Staffel vor. Laut IMDb schwärmen Zuschauer von der intensiven und emotionalen Geschichte sowie der Chemie zwischen den Hauptfiguren Dunk und Egg. Doch das positive Feedback wird aktuell von einem absurden Bewertungskrieg auf der Plattform überschattet.

Wie kino.de berichtet, tobt seit vergangener Woche zwischen den Fans von "Breaking Bad" und "Game of Thrones" eine regelrechte Schlacht um die besten Bewertungen auf der Plattform. Ursprünglich ging es darum, die legendäre "Breaking Bad"-Episode "Ozymandias" mit ihrer perfekten 10-Sterne-Bewertung auf Platz 1 zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden "A Knight of the Seven Kingdoms"-Folgen massenhaft mit Ein-Stern-Bewertungen geflutet. Die Fantasy-Fans schlugen zurück und bewerteten ihrerseits "Breaking Bad"-Episoden negativ. Mittlerweile steht "Ozymandias" bei 9,5 von 10 Sternen, während das Staffelfinale "Der Morgen" aktuell 8,7 Sterne aufweist. Tricky: Diese Werte spiegeln längst nicht mehr die tatsächliche Meinung der Zuschauer wider.

Die Episode "In the Name of the Mother" hatte ursprünglich beeindruckende 9,8 Sterne erreicht und die Fans mit ihrem packenden Turnier in Aschfurt begeistert. Doch auch diese Folge wurde zum Opfer des Bewertungskriegs und liegt mittlerweile bei 9,5 Sternen. In den Kommentaren wird deutlich, wie sehr die Manipulation das Bewertungssystem beeinträchtigt. Viele Zuschauer geben offen zu, der Finalfolge 10 von 10 Sternen zu geben, nicht weil sie diese verdiene, sondern um die negativen Bewertungen der "Breaking Bad"-Fans auszugleichen. Trotz des Chaos zeigen die ehrlichen Kommentare, dass "A Knight of the Seven Kingdoms" nach dem unbeliebten Finale der Hauptserie endlich wieder überzeugendes Material aus dem "Game of Thrones"-Universum liefert und die Zuschauer sehnsüchtig auf eine zweite Staffel warten lässt.

Anzeige Anzeige

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Anzeige Anzeige

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Anzeige Anzeige

HBO / Steffan Hill Plakat zu "A Knight of the Seven Kingdoms"