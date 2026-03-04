"Tatsächlich... Liebe"-Nacktszene: Joanna Page schämt sich

Joanna Page (48) hat zugegeben, dass sie ihre Nacktszenen in dem Weihnachtsfilm Tatsächlich... Liebe vorspult, wenn sie den Streifen gemeinsam mit ihren Kindern schaut. Die 48-Jährige begann auf Drängen ihrer vier Kinder damit, den Film erneut anzusehen, nachdem sie ihn seit der Premiere 2003 nur ein einziges Mal gesehen hatte. In dem Kultfilm spielt Joanna ein Body-Double, das eine Sexszene mit Martin Freeman (54) andeutet, der ebenfalls unbekleidet zu sehen ist. Wie sie im Podcast "White Wine Question Time" verriet, erklärt sie ihren Kindern Eva, Kit, Noah und Boe, dass sie eine Stand-in-Darstellerin für Nacktszenen spielt und dass bestimmte Körperteile mit Hilfsmitteln verdeckt wurden. "Ich habe ihnen gesagt, dass es ein paar Stellen gibt, die Mami vorspulen muss (...)", erklärte die Schauspielerin.

Joanna befürchtet, dass ihre Söhne die Szenen eines Tages als peinlich empfinden könnten, besonders wenn sie auf die weiterführende Schule kommen. "Wenn die Jungs wahrscheinlich auf die Sekundarstufe kommen und der Film immer noch gezeigt wird, werden sie sagen: 'Oh mein Gott, Mami, ich kann nicht glauben, dass du uns so blamiert hast', aber damit müssen wir dann umgehen, wenn es so weit ist", sagte sie. Interessanterweise haben ihre Eltern keinerlei Probleme mit den freizügigen Szenen. "Meine Eltern sagen: 'Es ist nicht Weihnachten, bis wir Tatsächlich... Liebe gesehen haben', und es ist witzig, weil es für sie nicht Weihnachten ist, bis sie ihre Tochter splitternackt auf Martin Freeman gesehen haben (...)", berichtete Joanna. Auch der Drehbuchautor Richard Curtis (69) äußerte sich 2019 zu den Szenen und gab zu, dass die nackten Personen rückblickend mehr Kleidung hätten tragen sollen – es sei der eine Moment im Film, den er ändern würde.

Joanna ist seit 26 Jahren mit dem Schauspieler James Thornton verheiratet, den sie 1999 am Set des BBC-Kostümdramas "David Copperfield" kennengelernt hatte. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder und geben nun in ihrem neuen Podcast Einblicke in ihr Eheleben. Berühmt wurde Joanna vor allem durch ihre Rolle als Stacey in der Sitcom "Gavin & Stacey", die 2024 mit einem Finale endete, das mehr als 18 Millionen Zuschauer verfolgten. Ihre älteste Tochter Eva ist mittlerweile 13 Jahre alt und darf die Erfolgsserie endlich auch schauen, wobei Joanna einige der freizügigeren Szenen aus der ersten Staffel ebenfalls vorspult.

Getty Images Joanna Page im Januar 2020

Imago Martin Freeman und Joanna Page in einer Szene aus "Love Actually"

Getty Images Joanna Page und ihr Mann James Thornton