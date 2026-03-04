Kim Kardashian unterstützt Tochter Norths Musikkarriere

Kim Kardashian (45) und ihre Tochter North West (12) wurden am Montagabend beim Verlassen einer nächtlichen Recording-Session in Los Angeles gesichtet, wie Daily Mail berichtet. Die Unternehmerin begleitete ihr ältestes Kind ins Tonstudio und unterstützte es bei seinen musikalischen Aktivitäten. Dabei präsentierte sich Kim ganz entspannt und ungeschminkt in einem schwarzen Trenchcoat, den sie mit einer schwarzen Hose und bequemen Schuhen kombinierte. Ihre dunklen Haare trug die Reality-TV-Darstellerin zu einem lockeren Dutt hochgesteckt, während sie eine stilvolle Handtasche über dem Arm trug. North erschien im lässigen Jogging-Look mit einem schwarzen Sweatshirt und passenden Jogginghosen mit silbernen Details. Die Preteenagerin vervollständigte ihren Look mit einer Sonnenbrille und einem schlichten Pferdeschwanz. Nach der Studio-Session stiegen Mutter und Tochter in einen silbernen SUV.

Die gemeinsame Studio-Zeit kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt in Norths junger Karriere. Im Februar hatte die Zwölfjährige einen großen Deal mit dem Label Gamma unterschrieben, einer unabhängigen Entertainment-Firma, die unter anderem auch Mariah Carey (56) unter Vertrag hat. Laut dem Magazin Rolling Stone hat North bereits mit Aufnahmen im Studio unter der neuen Partnerschaft begonnen. Ihr neuester Track "Piercing on My Hand" erschien Anfang Februar, produziert von ihrem Vater und Will Frenchman. Das Unternehmen Gamma arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 2023 mit einer beeindruckenden Künstlerliste zusammen, darunter Usher (47), Sexyy Red (27) und Snoop Dogg (54).

North folgt damit klar in die musikalischen Fußstapfen ihres Vaters Kanye (48). Im Januar trat sie überraschend bei seinem Konzert in Mexiko-Stadt auf, wo das Duo seinen Song "Only One" aus dem Jahr 2014 vor ausverkauftem Haus performte. Kim teilt North sowie ihre drei weiteren Kinder Saint, Chicago und Psalm mit ihrem Ex-Ehemann. Die junge Künstlerin kündigte bereits ihr Debütalbum mit dem Titel "Elementary School Dropout" an, eine Hommage an Ye's Album "The College Dropout" von 2004. Berichten zufolge bereitet Kim ihre Tochter auch auf einen breiteren Business-Launch vor und hat mehrere Markenanmeldungen für "NOR11" eingereicht, die Kleidung, Accessoires, Schmuck und Taschen abdecken.

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

Instagram / northwsst North West, Dezember 2025

Imago Kanye West mit Tochter North im Oktober 2022

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025