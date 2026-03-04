Sendet Prinzessin Kate mit ihren Outfits eine Botschaft?

Prinzessin Kate (44) sorgt nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten Windsor (66) für Gesprächsstoff – allerdings nicht mit Worten, sondern mit ihrer Garderobe. Seit dessen Festnahme zeigt sich die Frau von Prinz William (43) bei ihren öffentlichen Auftritten auffallend zurückhaltend in Sachen Mode und greift konsequent zu altbekannten Lieblingsteilen. Ob beim Rugbyspiel England gegen Irland im Stadion in Twickenham, beim glamourösen Auftritt mit William bei den BAFTA Film Awards in London oder bei Terminen in Wales und einem Video zum St. David’s Day: Kate setzt immer wieder auf bereits bekannte Looks. Modeexpertin Lisa Talbot wertet diese Entscheidungen gegenüber der Daily Mail als "sehr gezielt" und betont, dass hinter der Outfitwahl der Prinzessin eine klare Botschaft stecken soll.

Schon ihr erster Auftritt nach Andrews Festnahme machte diesen neuen Stil deutlich: Als Schirmherrin des englischen Rugbyverbands erschien Kate zum Six-Nations-Spiel in einem kobaltblauen Mantel von Alexander McQueen (†40), den Modefans sofort wiedererkannten. Die Prinzessin hatte das Stück bereits an Weihnachten 2023 und im Dezember 2025 getragen. Kurz darauf folgte der große Glamourmoment bei den BAFTA Film Awards in der Royal Festival Hall, doch auch dort blieb sie ihrer Linie treu: Statt eines neuen Red-Carpet-Looks holte sie ihr rosafarbenes, zweifarbiges Chiffonkleid von Gucci aus dem Jahr 2019 noch einmal hervor. Dazu kombinierte sie die Greville-Chandelier-Ohrringe von Cartier, die einst Queen Elizabeth gehörten. In Wales zeigte sie sich anschließend in einem bordeauxroten Alexander-McQueen-Mantel und Boots von Gianvito Rossi, die bereits bei einem Staatsbesuch in Katar 2024 im Einsatz waren. Und auch im gemeinsamen Instagram-Video mit William zum St. David’s Day, aufgenommen in Frogmore House, präsentierte sie ein vertrautes Stück: ein rotes Hahnentritt-Kleid von Designerin Alessandra Rich, das sie schon 2021 zur Wiedereröffnung des V&A-Museums getragen hatte.

Stylistin Lisa Talbot ordnet diese Mode-Strategie im Gespräch mit der Daily Mail als bewusstes Signal ein. "Das erneute Tragen der Kleider kommuniziert unterschwellig Beständigkeit und Bescheidenheit", erklärt sie und ergänzt, Kleidung sei für Kate in solchen Phasen weniger Mode, sondern vor allem Botschaft. Mit den immer wiederkehrenden Teilen aus ihrem Schrank lenke die Prinzessin den Blick weg von Luxus und Neuheiten und hin zu ihrer Rolle und ihren Aufgaben. In einer Zeit, in der Andrew und damit auch die königliche Familie insgesamt stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen, steht für die dreifache Mutter damit vor allem Kontinuität im Vordergrund. In der Vergangenheit war Kate bereits wegen ihres Schweigens zu den Vorwürfen rund um Andrew kritisiert worden – umso stärker liegt der Fokus nun auf ihrem Auftreten bei Terminen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Kate im Jahr 2026 (links) und 2019 (rechts)

Getty Images Deborah Griffin und Prinzessin Kate, 2026

Collage: Getty Images, WPA Pool/ Getty Images Europe Collage: Prinzessin Kate 2026 (links) und 2024 (rechts)