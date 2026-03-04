So alt sind "Bridgerton"-Stars im Vergleich zu ihren Figuren

In der Netflix-Serie Bridgerton wurden die meisten Charaktere im Vergleich zu den Buchvorlagen deutlich verjüngt – die Darsteller hinter den beliebten Figuren sind jedoch teils deutlich älter als ihre Rollen. Benedict Bridgerton, der in Staffel 4 im Mittelpunkt steht, ist in der Serie um die 30 Jahre alt, während sein Darsteller Luke Thompson (37) bereits 37 ist. Noch größer ist der Unterschied bei seiner Kollegin Nicola Coughlan (39), die Penelope Bridgerton verkörpert: Die irische Schauspielerin ist zum Start der vierten Staffel 39 Jahre alt, während ihre Figur erst etwas über 20 ist. Auch Luke Newton (33), der Colin Bridgerton spielt, ist mit 33 Jahren deutlich älter als sein Seriencharakter, der in Staffel 4 knapp 23 ist.

Ähnlich sieht es bei den anderen Bridgerton-Geschwistern aus. Jonathan Bailey (37), der den ältesten Bruder Anthony verkörpert, ist 37 Jahre alt, während seine Figur etwa 32 ist. Seine Ehefrau Kate, gespielt von Simone Ashley (30), kommt dem Alter ihrer Darstellerin noch am nächsten: Die Schauspielerin wurde zum Start der vierten Staffel 30 Jahre alt, während Kate in der Serie etwa 28 ist. Auch die jüngeren Schwestern Eloise und Francesca, die beide um die 20 Jahre alt sind, werden von deutlich älteren Darstellerinnen gespielt: Claudia Jessie (36) ist 36 und Hannah Dodd (30) 30 Jahre alt. Die neue Hauptfigur Sophie Baek wirkt Mitte 20, ihre Darstellerin Yerin Ha (30) ist bereits 30, wie Kino.de berichtet.

Die vierte Staffel der Serie dreht sich um die Liebesgeschichte zwischen Benedict und Sophie. Ende Februar 2026 kamen die letzten vier Episoden der Staffel auf Netflix. Der Streaming-Dienst hat bereits bestätigt, dass auch eine fünfte und sechste Staffel produziert werden, mit den Dreharbeiten soll im Frühjahr 2026 begonnen werden. Die neuen Folgen dürften damit frühestens ab 2027 zu sehen sein.

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan, Juni 2024

Getty Images Claudia Jessie bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 3 in New York City

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson, Januar 2026

