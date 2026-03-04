Kylie Jenner und ihr Timothée zeigen sich wieder vereint

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) haben sich am Montagabend gemeinsam in Los Angeles gezeigt und dabei demonstriert, dass ihre Beziehung nach wie vor fest ist. Das Paar, das seit 2023 zusammen ist, erschien Arm in Arm hinter der Bühne beim "Mind The Game"-Podcast mit Basketball-Legende LeBron James (41) und Steve Nash. Die 28-Jährige strahlte in einem blassgrauen Ledertrenchcoat über einem weißen bauchfreien Top und schwarzer Lederhose, während ihr Partner in einem gelb-schwarz karierten Hemd über einem weißen T-Shirt und dunkelgrauer Cargohose zu sehen war. Das gemeinsame Auftreten folgte auf eine besondere Vorführung von Timothées Film "Marty Supreme" im DGA Theater in Los Angeles, wie Daily Mail berichtet.

Während des Backstage-Treffens unterhielten sich Kylie und Timothée auch mit dem Emmy-Gewinner William H. Macy (75). Das Podcast-Interview mit LeBron, das am 5. März auf YouTube und Prime Video verfügbar sein wird, thematisierte laut Deadline "die Kunst der Performance und die Disziplin, die erforderlich ist, um auf höchstem Niveau zu operieren – ob auf dem Platz oder auf der Leinwand". Der 30-Jährige sprach dabei über seine Vorbereitung auf die Rolle in "Marty Supreme" und zog Parallelen zum Sport. Timothée trug bei dem Event erneut die diamantenbesetzte Panther-Kette von Cartier, die er bereits am Vortag bei den Actor Awards getragen hatte.

Am Tag zuvor hatte Timothée seine Mutter Nicole Flender zu den Actor Awards mitgebracht, während Kylie nicht dabei war. Das Paar war jedoch kurz zuvor noch gemeinsam bei den BAFTA Awards in London erschienen, wo die Schwester von Kendall in einem figurbetonten schwarzen Kleid mit funkelnden Verzierungen am Ausschnitt beeindruckte. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly kürzlich, dass die Beziehung zwischen dem Oscar-nominierten Schauspieler und der Kosmetik-Milliardärin inzwischen sehr ernst geworden sei. Das Paar habe "dieses Jahr über eine Verlobung gesprochen", so die Quelle. Kylie soll den Dune-Star bereits ihren "Ehemann" nennen und "definitiv die Show leiten", was Timothée liebe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025