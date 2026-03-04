Darum hat "Bridgerton"-Star Claudia Jessie kein Social Media

Claudia Jessie (36) verzichtet komplett auf soziale Medien. Die gebürtige Britin spielt in der Netflix-Serie Bridgerton die zweitälteste Tochter Eloise Bridgerton und hat verraten, dass sie weder Instagram noch andere Plattformen nutzt. "Ich habe überhaupt keine Social Media. Gar nichts", erklärte sie nun im Interview mit Glamour Germany. Bereits zu Myspace-Zeiten habe sie kurz experimentiert, aber schnell gemerkt, dass es nichts für sie sei. "Ich habe mich danach nie besser gefühlt", so die Schauspielerin. Heute sei sie glücklicher denn je, nicht auf Social Media zu sein.

Ihre Entscheidung gegen soziale Netzwerke begründet die 36-Jährige mit ihrer mentalen Gesundheit, auf die sie streng achte. "Ich bin ziemlich streng mit meiner Mental Health – wenn sich etwas nicht gut anfühlt, lasse ich es", sagte sie gegenüber Glamour Germany. Sie habe kein Bedürfnis, Kommentare über sich zu lesen, weder positive noch negative. "Was andere über mich denken, ist nicht mein Business", stellte die Schauspielerin klar. Gleichzeitig sieht sie ein Problem in der heutigen Gesellschaft: Menschen hätten verlernt, miteinander zu sprechen. Echte Verbindungen würden fehlen und die Gemeinschaft bröckle, was sie für gefährlich halte.

Im Interview mit Glamour Germany sprach Claudia zudem über die Parallelen zwischen sich und ihrer Serienfigur Eloise Bridgerton. "Dass wir gleich sind, höre ich vor allem von anderen. Meine Familie fragt mich ständig, wie es sich anfühlt, mich selbst zu spielen", erzählte die Schauspielerin. Besonders die Offenheit verbinde sie mit Eloise: "Was wir definitiv gemeinsam haben, ist, zu sagen, was wir uns denken – und genau das liebe ich an Eloise." Claudia schwärmte außerdem von der Stärke ihrer Serienfigur. "Sie hat keine Angst davor, nicht perfekt zu sein. Es ist ihr egal, ob sie hübsch wirkt oder Erwartungen erfüllt. Sie will einfach sie selbst sein. So bin ich auch", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Jessie, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Jessie bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 3 in New York City

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Wie findet ihr Claudias konsequenten Social-Media-Verzicht? Stark und gesund – klare Grenzen lieben wir. Schade fürs Fandom – ein bisschen Einblicke wären schön. Ergebnis anzeigen